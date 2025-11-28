The Telegraph: Уиткоф и Кушнер предлагат на Путин САЩ да признаят Крим и Донбас за руски в замяна на мирно споразумение

САЩ са готови да признаят контрола на Русия над Крим и Донбас, за да осигурят споразумение за прекратяване на войната в Украйна. Според The ​​Telegraph, Доналд Тръмп ще изпрати своя посланик Стив Уиткоф и зет му Джаред Кушнер, за да направят директно предложение на Владимир Путин в Москва.

Изданието пише, че планът за признаване на украинската територия за руска вероятно ще бъде реализиран въпреки опасенията на европейските съюзници на Украйна.

„Става все по-ясно, че американците не се интересуват от позицията на Европа. Те казват, че европейците могат да правят каквото си искат“, казва добре информиран източник пред изданието.