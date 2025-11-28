Три руски стратегически ракетоносци в съпровод с изтребители тренираха пет часа в Балтийско море пред очите на НАТО

Русия проведе тренировъчен полет на три стратегически ракетоносци Ту-22М3 над Балтийско море, според анализатор на разузнаване с отворен код (OSINT), който публикува в социалната мрежа X под псевдонима AviVector.

- Реклама -

Той отбеляза, че три Ту-22М3, наскоро разположени от Иркутска област, са излетели от авиобазата Оленя близо до Мурманск и са провели петчасова тренировъчна мисия над Балтийско море.

„Един от Ту-22М3 е служил като ретранслатор между другите два Ту-22М3 и командните пунктове. Бомбардировачите са били ескортирани от Су-27 и Су-35С“, пише анализаторът.

Показателно е, че тази тренировъчна мисия не е била проведена над Баренцово море, където се намира летището, предлагащо достатъчно пространство и уединение. Вместо това руснаците са решили да направят шоу с полет на три ракетоносеца, ескортирани от изтребители, над Балтийско море – сравнително малък сектор за такива самолети, заобиколен от всички страни от въздушното пространство на НАТО.

Не е изненадващо, че дежурни изтребители от страните от Алианса незабавно са излетели от авиобази в Швеция и Естония, за да наблюдават това учение.