Участничките в Miss Студентка 2025 превземат ефира на „Вечните песни“ тази събота

Тази събота, 29 ноември, от 20:00 ч. по телевизия Евроком зрителите ще могат да проследят едно от най-очакваните издания на „Вечните песни на България“, посветено изцяло на младите, амбициозни и вдъхновяващи участнички в националния конкурс Miss Студентка 2025.

- Реклама -

Водещият Владислав Славов посреща в студиото част от най-впечатляващите претендентки тази година, сред които се открояват Николина Вучкова и Жулиета Танева. Те ще разкажат за своята подготовка, мотивация и личен път до конкурса, който е сред най-престижните студентски формати в страната. Гостенките ще споделят повече за новите дисциплини и концепции в тазгодишното издание, за това какво ги вдъхновява да се включат и какви цели си поставят в навечерието на студентския празник.

Зрителите ще видят и ексклузивни модни акценти, ще надникнат зад кулисите на подготовката и ще усетят атмосферата на конкурса, който тази година привлича рекорден интерес. Епизодът обещава да представи не само красотата, но и интелекта, амбицията и характера на младите участнички – новото поколение студентки, които показват самочувствие, стил и визия за бъдещето.

Не пропускайте „Вечните песни на България“ – 29 ноември, 20:00 ч., по Евроком. Една вечер, посветена на младостта и вдъхновението.