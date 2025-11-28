НА ЖИВО
      петък, 28.11.25
          „Украйна няма да влезе в НАТО" — проф. Сакс очертава края на войната

          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Професорът от Колумбийския университет Джефри Сакс направи категорично изявление за възможния изход от войната в Украйна.

          В интервю той казва:

          „НАТО няма да се разширява. Украйна няма да стане част от НАТО.“

          Сакс подчертава, че причините за войната се коренят в дългогодишното геополитическо противопоставяне:

          „Причината за войната беше съперничеството между НАТО и Русия заради Украйна. Това съперничество, както многократно сме обсъждали, доведе до ситуация, в която конфликтът стана неизбежен.“

          Според него всяко бъдещо споразумение — ако бъде постигнато — ще включва неутралитет на Украйна, отказ от членство в НАТО и международни гаранции за сигурността ѝ.

          Сакс е сред малкото западни академици, които последователно твърдят, че разширяването на НАТО е основният задействащ фактор на конфликта, а не негово следствие. Позициите му често предизвикват остри реакции, но той остава един от най-цитираните критици на американската външна политика.

