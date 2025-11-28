„Украйна няма да влезе в НАТО“ — проф. Сакс очертава края на войната

Професорът от Колумбийския университет Джефри Сакс направи категорично изявление за възможния изход от войната в Украйна.

В интервю той казва:

„НАТО няма да се разширява. Украйна няма да стане част от НАТО.“

Сакс подчертава, че причините за войната се коренят в дългогодишното геополитическо противопоставяне:

„Причината за войната беше съперничеството между НАТО и Русия заради Украйна. Това съперничество, както многократно сме обсъждали, доведе до ситуация, в която конфликтът стана неизбежен.“

Според него всяко бъдещо споразумение — ако бъде постигнато — ще включва неутралитет на Украйна, отказ от членство в НАТО и международни гаранции за сигурността ѝ.

Сакс е сред малкото западни академици, които последователно твърдят, че разширяването на НАТО е основният задействащ фактор на конфликта, а не негово следствие. Позициите му често предизвикват остри реакции, но той остава един от най-цитираните критици на американската външна политика.