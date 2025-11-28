Професорът от Колумбийския университет Джефри Сакс направи категорично изявление за възможния изход от войната в Украйна.
В интервю той казва:
Сакс подчертава, че причините за войната се коренят в дългогодишното геополитическо противопоставяне:
Според него всяко бъдещо споразумение — ако бъде постигнато — ще включва неутралитет на Украйна, отказ от членство в НАТО и международни гаранции за сигурността ѝ.
Сакс е сред малкото западни академици, които последователно твърдят, че разширяването на НАТО е основният задействащ фактор на конфликта, а не негово следствие. Позициите му често предизвикват остри реакции, но той остава един от най-цитираните критици на американската външна политика.
