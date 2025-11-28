В началото на годината започва изборът на концесионер на летище „Пловдив“

Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов съобщи, че в началото на 2026 г. ще бъде открита процедура за избор на концесионер на летище Пловдив.
Караджов допълни, че държавата очаква реален интерес от инвеститори, за да може летището да се развие едновременно като пътнически хъб и карго център за Южна България.
Южна България – част от новия стратегически коридор
Министърът обяви още, че Пловдив и целият регион официално стават част от новия стратегически транспортен коридор „Черно море – Егейско море“.
Следващата седмица в Брюксел България, Гърция и Румъния подписват рамката за това регионално партньорство, което ще ускори:
- планирането на нови транспортни направления
- финансирането по европейски механизми
- изграждането на инфраструктура по оста Юг–Север
Паралелно – мащабно дигитално свързване
Караджов подчерта, че върви и сериозно строителство на високоефективни оптични трасета и 5G покритие:
Област Пловдив:
- 390 км нови оптични мрежи
- 10 общини ще бъдат свързани – Кричим, Перущица, Съединение, Сопот, Карлово, Хисаря, Калояново, Първомай, Лъки
- 55 000 жители ще получат бърз интернет и 5G
- Ползи: дистанционна работа, дигитални услуги, модерно образование, технологични бизнеси
Пазарджик, Хасково и Смолян:
- 610 км оптични мрежи
- 63 000 души с ново 5G покритие
- Високоскоростна свързаност към:
- ГКПП Златоград
- ГКПП Ивайловград
- ГКПП Свиленград
Тези гранични точки са критични за трансграничния трафик към Гърция и Турция.
