      петък, 28.11.25
          В началото на годината започва изборът на концесионер на летище „Пловдив“

          Снимка: Facebook
          Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов съобщи, че в началото на 2026 г. ще бъде открита процедура за избор на концесионер на летище Пловдив.

          „Летището има нужда от модернизация, от значителни инвестиции, от нови услуги и повече капацитет. Бюджетът не може да осигури тези ресурси, но чрез концесия те могат да бъдат привлечени целенасочено и бързо.“

          Караджов допълни, че държавата очаква реален интерес от инвеститори, за да може летището да се развие едновременно като пътнически хъб и карго център за Южна България.

          Южна България – част от новия стратегически коридор

          Министърът обяви още, че Пловдив и целият регион официално стават част от новия стратегически транспортен коридор „Черно море – Егейско море“.

          Следващата седмица в Брюксел България, Гърция и Румъния подписват рамката за това регионално партньорство, което ще ускори:

          • планирането на нови транспортни направления
          • финансирането по европейски механизми
          • изграждането на инфраструктура по оста Юг–Север

          Паралелно – мащабно дигитално свързване

          Караджов подчерта, че върви и сериозно строителство на високоефективни оптични трасета и 5G покритие:

          Област Пловдив:

          • 390 км нови оптични мрежи
          • 10 общини ще бъдат свързани – Кричим, Перущица, Съединение, Сопот, Карлово, Хисаря, Калояново, Първомай, Лъки
          • 55 000 жители ще получат бърз интернет и 5G
          • Ползи: дистанционна работа, дигитални услуги, модерно образование, технологични бизнеси

          Пазарджик, Хасково и Смолян:

          • 610 км оптични мрежи
          • 63 000 души с ново 5G покритие
          • Високоскоростна свързаност към:
            • ГКПП Златоград
            • ГКПП Ивайловград
            • ГКПП Свиленград

          Тези гранични точки са критични за трансграничния трафик към Гърция и Турция.

