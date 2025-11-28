В началото на годината започва изборът на концесионер на летище „Пловдив“

Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов съобщи, че в началото на 2026 г. ще бъде открита процедура за избор на концесионер на летище Пловдив.

„Летището има нужда от модернизация, от значителни инвестиции, от нови услуги и повече капацитет. Бюджетът не може да осигури тези ресурси, но чрез концесия те могат да бъдат привлечени целенасочено и бързо."

Караджов допълни, че държавата очаква реален интерес от инвеститори, за да може летището да се развие едновременно като пътнически хъб и карго център за Южна България.

Южна България – част от новия стратегически коридор

Министърът обяви още, че Пловдив и целият регион официално стават част от новия стратегически транспортен коридор „Черно море – Егейско море“.

Следващата седмица в Брюксел България, Гърция и Румъния подписват рамката за това регионално партньорство, което ще ускори:

планирането на нови транспортни направления

финансирането по европейски механизми

изграждането на инфраструктура по оста Юг–Север

Паралелно – мащабно дигитално свързване

Караджов подчерта, че върви и сериозно строителство на високоефективни оптични трасета и 5G покритие:

Област Пловдив:

390 км нови оптични мрежи

10 общини ще бъдат свързани – Кричим, Перущица, Съединение, Сопот, Карлово, Хисаря, Калояново, Първомай, Лъки

55 000 жители ще получат бърз интернет и 5G

ще получат Ползи: дистанционна работа, дигитални услуги, модерно образование, технологични бизнеси

Пазарджик, Хасково и Смолян:

610 км оптични мрежи

63 000 души с ново 5G покритие

с ново 5G покритие Високоскоростна свързаност към: ГКПП Златоград ГКПП Ивайловград ГКПП Свиленград



Тези гранични точки са критични за трансграничния трафик към Гърция и Турция.