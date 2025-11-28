НА ЖИВО
          В Полша пуснаха всички заподозрени украинци – нямат общо с диверсията на железопътната линия

          Диверсия на железопътна линия в Полша
          Диверсия на железопътна линия в Полша
          И четиримата украинци, задържани в Полша по подозрение за взривяване на железопътни линии, се оказаха невинни за саботажа.

          Както пише Onet, трима са били освободени след няколко дни задържане, без да е открита връзка със саботажа, докато един е останал в ареста, но по отделно обвинение. У него са открити 46 руски паспорта. Съдът обаче също го е освободил.

          Припомняме, че двамата основни заподозрени са успели да избягат в Беларус.

