В Полша пуснаха всички заподозрени украинци – нямат общо с диверсията на железопътната линия

И четиримата украинци, задържани в Полша по подозрение за взривяване на железопътни линии, се оказаха невинни за саботажа.

Както пише Onet, трима са били освободени след няколко дни задържане, без да е открита връзка със саботажа, докато един е останал в ареста, но по отделно обвинение. У него са открити 46 руски паспорта. Съдът обаче също го е освободил.

Припомняме, че двамата основни заподозрени са успели да избягат в Беларус.