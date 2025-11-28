НА ЖИВО
          Васил Божков пред Евродикоф: Съдя държавата за над 1 милиард лева, управлява ни мафиотска структура

          Васил Божков пред Евродикоф: Съдя държавата за над 1 милиард лева, управлява ни мафиотска структура
          Васил Божков пред Евродикоф: Съдя държавата за над 1 милиард лева, управлява ни мафиотска структура
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Васил Божков направи своето първо участие на живо в студиото на предаването „Евродикоф“ с водещ Сашо Диков. В откровен разговор бизнесменът коментира актуалните политически събития, съдебните битки, които води, както и ситуацията около хазартния бизнес и футболния клуб „Левски“.

          Божков обясни мотивите си за участие в антиправителствения протест, провел се в сряда. „Аз съм против тая власт, затова отидох на протеста“, заяви той, допълвайки, че като всеки гражданин има право да изрази недоволството си. Според него управляващите са разрушили не само бизнеса му, но и културно-историческото наследство и подкрепата за спорта, която той е оказвал.

          Относно структурата на управление в страната, бизнесменът бе категоричен: „Нас не ни управлява корпоративна структура и някаква друга. Нас ни управлява мафиотска структура. Чиста мафия. Която върви към твърда диктатура“. Той посочи конкретни имена във върховете на властта, визирайки Бойко Борисов и Делян Пеевски, и изрази мнение, че ако властта не се справя, народът трябва да я смени, давайки пример с френската конституция.

          В ефира бе обсъдена и темата за евентуална концесия на Българския спортен тотализатор. Божков изрази съмнение, че процесът се подготвя в полза на конкретни интереси. „Взехме от бизнеса в полза на държавата. После да дадем тото на концесия… Всичко е ясно, то е прозрачно. За кой може да се прави?“, попита риторично той. Според него в схемата са замесени голяма международна компания и български партньори, близки до властта.

          По отношение на съдебните дела, Божков разкри, че води искове срещу държавата за огромни суми заради нанесените щети. „Аз съм завел дела много. Даже в България за над милиард и нещо е делото, което водя. И то е против парламента, против Софийския градски съд, против държавата“, уточни той. Бизнесменът коментира и акциите на прокуратурата в чужбина, включително претърсванията в имоти в Гърция и Франция, които по думите му не са открили нищо нередно.

          В края на разговора Васил Божков отхвърли категорично обвиненията срещу себе си, включително тези за сексуално посегателство, наричайки ги „смешни“ и „несериозни работи“, и потвърди, че ще продължи да търси правата си по съдебен път.

          1 коментар

          1. Който работи с мафията и им бута пари по джобовете е така! Преди това не виждаше несправедливостите и кражбите!

