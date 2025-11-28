НА ЖИВО
          Великолепен! Никола Цолов се класира седми в първата си квалификация във Формула 2

          Основната надпревара на пистата „Лусаил", която ще бъде с продължителност от 23 обиколки, е предвидена за утре в 18:20 часа българско време

          Снимка: www.facebook.com/NikolaTsolovRacing
          Никола Цолов направи страхотна първа квалификация във Формула 2, оставяйки зад себе си пилоти с много по-голям опит в шампионата и претенденти за титлата в първенството този сезон. Той се класира седми, а съекипникът му Арвид Линдблад остана в дъното на класирането – 17-ти.

          Българския лъв се движеше във втората половина на класирането на почти цялата сесия преди да изригне в самия ѝ край и да влезе в топ 10. 

          Минута и половина преди да приключи квалификацията Никола записа четвърто време. След това бе изместен назад, но представянето му бе страхотно като се има предвид, че това е дебютният му уикенд във Формула 2.

          В крайна сметка Цолов се нареди седми. Оливър Гьоте спечели полпозишъна с време от 1:36.115 и аванс от 0.040 спрямо лидера в шампионата Леонардо Форнароли, който остана втори преди да спре на пистата след края на квалификацията с повреда.

          Класирането на българина означава, че той ще стартира утрешния спринт, в който първите десетима от квалификацията ще потеглят в обратен ред. Тази надпревара на пистата „Лусайл“, която ще бъде с продължителност от 23 обиколки, е предвидена за утре в 18:20 часа българско време. Подобно на квалификацията, тя също ще се проведе на изкуствено осветление, а за Цолов това ще бъде първо състезание в нощни условия.

