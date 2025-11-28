НА ЖИВО
          ВСУ отрекоха присъствие на руски войски в околностите на Гуляйполе

          Гуляйполе
          Гуляйполе
          Съобщенията за руско военно присъствие в околностите на Гуляйполе, Запорожка област, са неверни, заяви пред „Интерфакс-Украйна“ Владислав Волошин, говорител на Силите за отбрана на Юга на Украйна.

          „Боевете наистина продължават на подстъпите към този град. Нашите войски обаче блокират врага, държейки позициите си близо до града. Оперативното построение е проектирано така, че да затрудни навлизането на врага в този град“, отбеляза той.

          Говорителят подчерта, че Русия напоследък значително е увеличила огневото въздействие срещу Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) и нанася въздушни удари, използвайки по 20 авиационни бомби (КАБ) срещу Гуляйполе и околните градове.

          „Врагът не само извършва десетки атаки срещу нашите позиции, но и продължава неуспешните опити за проникване в самия град“, добави Волошин.

