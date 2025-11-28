ВСУ отрекоха присъствие на руски войски в околностите на Гуляйполе

Съобщенията за руско военно присъствие в околностите на Гуляйполе, Запорожка област, са неверни, заяви пред „Интерфакс-Украйна“ Владислав Волошин, говорител на Силите за отбрана на Юга на Украйна.

- Реклама -

„Боевете наистина продължават на подстъпите към този град. Нашите войски обаче блокират врага, държейки позициите си близо до града. Оперативното построение е проектирано така, че да затрудни навлизането на врага в този град“, отбеляза той.

Говорителят подчерта, че Русия напоследък значително е увеличила огневото въздействие срещу Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) и нанася въздушни удари, използвайки по 20 авиационни бомби (КАБ) срещу Гуляйполе и околните градове.

„Врагът не само извършва десетки атаки срещу нашите позиции, но и продължава неуспешните опити за проникване в самия град“, добави Волошин.