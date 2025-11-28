НА ЖИВО
          ВСУ потвърдиха: Подразделение се е изтеглило несъгласувано от позициите си при Гуляйполе и руската армия е излязла във фланга на укаинската армия

          Хаос в отбраната на ВСУ при Гуляйполе
          Иван Христов
          В Запорожка област, близо до Гуляйполе, едно от украинските подразделения несъгласувано се е изтеглило от позициите си. Руската армия се възползва от това и е излязла във фланга на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). След боевете няколко украински войници се считат за изчезнали без вести. Това заяви Владислав Волошин, говорител на Силите за отбрана на Юга на Украйна пред „Интерфакс-Украйна“.

          „За да запазят личния състав и да защитят по-ефективно Гуляйполе, нашите войски се прегрупираха и преформатираха отбранителната си формация. Едно от подразделенията обаче се оттегли от позициите си без координация. Това оголи един от фланговете на нашето оперативно формирование в района, оставяйки личния състав на съседното подразделение без прикритие. Врагът, възползвайки се от тази ситуация и трудните метеорологични условия, излезе във фланга на Силите за отбрана“, заяви говорителят.

          Той съобщи, че са възникнали сблъсъци, в резултат на които няколко украински военнослужещи се считат за изчезнали без вести.

          „Информацията за това какво всъщност се е случило там в момента се изяснява и проверява“, заяви Волошин.

          Той отбеляза, че ако се потвърди, че руските войски са извършили военно престъпление в нарушение на Женевските конвенции, Украйна ще се обърне към съответните органи за правата на човека и съдебни органи, за да накажат виновните.

          „Силите за отбрана на Украйна, въпреки всичко, продължават да сдържат врага и правят всичко възможно, за да не се срамуват пред падналите си другари и от собственото си достойнство“, подчертават от ВСУ.

          Говорителят подчертава, че командването на Силите за отбрана на Юга е предприело необходимите мерки за подобряване на отбранителната обстановка на Гуляйполско направление, включително разполагането на резерви.

