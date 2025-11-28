ВСУ: Спряхме руското настъпление срещу Гуляйполе, ситуацията е под украински контрол

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са сдържали руското настъпление и са възвърнали контрола над ситуацията край Гуляйполе в Запорожка област, според изявление на Силите за отбрана на Юга на Украйна, предава УНИАН.

„Край Гуляйполе 33-ти отделен щурмов полк на Сухопътните войски и други съседни щурмови и механизирани части са сдържали настъплението и са възвърнали контрола над ситуацията в района. Фронтът е стабилизиран“, се отбелязва в съобщението.

Посочва се също, че ситуацията в Южна Украйна остава напрегната. През последните 24 часа руската армия е атакувала позиции на ВСУ 62 пъти. По-конкретно, на Гуляйполско направление, украинските войски са отблъснали 21 руски атаки край селата Затишие, Сладкое, Красное и към селата Доброполе, Прилуки, Варваровка и Гуляйполе.

Освен това на Александровско направление е имало 30 руски атаки в близост до населените места Ялта, Андреевка-Клевцово, Вербовое, Приволное, Рибное, Зелений Гай, Поддубное, Вороное, Степное, Январское, Сосновка, Красногорское и в посока Алексеевка. На Ореховско направление ВСУ са отблъснали десет атаки, които руснаците са предприели към Малая Токмачка, Новоандреевка, Степногорск, Приморское и в района на Каменское и Степное.