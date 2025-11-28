НА ЖИВО
      петък, 28.11.25
          Война

          ВСУ удариха Саратовската рафинерия и летището в Саки

          Взрив
          Взрив
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Саратовската рафинерия отново е атакувана от украински дронове, като са регистрирани експлозии и пожар. В град Саки са ударени съоръжения на противовъздушната отбрана на Русия и беше атакувано място за съхранение на дронове. Това съобщи Генералният щаб на въоръжените сили на Украйна (ВСУ), предава УНИАН.

          „В рамките на намаляването на военно-икономическия потенциал на руския агресор, в нощта на 28 ноември подразделения на ВСУ нанесоха удари по Саратовската рафинерия в Саратовска област на Руската федерация“, се казва в изявлението.

          Известно е, че тази рафинерия произвежда повече от 20 вида петролни продукти, включително бензин, мазут, дизелово гориво, индустриална сяра и други. Засегнатата рафинерия обслужва и нуждите на руската армия.

          „Регистрирана е серия от експлозии, последвани от пожар в целевия район“, се казва в изявлението.

          Резултатите от ударите обаче се изясняват.

          Съобщава се също, че е ударено място за съхранение на дронове на летище Саки (Новофьодоровка, Крим). Генералният щаб на ВСУ отбелязва, че според предварителна информация са били поразени няколко цели за противовъздушна отбрана на летището, включително Панцир-С1 и ТОР-М2. След потушаването на системите за ПВО е бил унищожен хангар, съхраняващ дронове „Орион“ и „Форпост“.

          Освен това, ВСУ са ударили и руски команден пункт и военен камион КамАЗ. Размерът на щетите се установява.

          Освен това са били ударени райони за концентрация на руска жива сила и складове за гориво и смазочни материали в Донецка и Луганска области. Резултатите се изясняват.

