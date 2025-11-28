За клевета: Депутат от ПП-ДБ ще съди Слави Трифонов

Депутатът от ПГ на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) Васил Пандов обяви, че ще заведе дело срещу лидера на „Има такъв народ“ (ИТН) Слави Трифонов. Това заяви самият той пред журналисти в Народното събрание.

Причината е публикация на Трифонов във Фейсбук, в която той твърди, че по време на нощта на протеста „две дами от Министерството на здравеопазването направиха опит да излязат от сградата на парламента“, а при опита им да се отдалечат, Пандов ги бил „посочил с пръст“ и вследствие на това „някакви лумпени започват да ги дърпат, да ги псуват, свалят ги на земята, замерят ги с бутилки и всъщност заплашват живота и здравето на горките жени“.

Пандов категорично отхвърли тези твърдения и подчерта, че ще потърси правата си по съдебен ред.

Депутатът коментира и изказване на лидера на ДПС-Ново начало Делян Пеевски, който вчера заяви, че „на предишния протест умря полицай заради глупостите на Пандов и на ПП-ДБ“.

Въпреки че Пандов беше попитан два пъти дали ще съди и Пеевски, той не даде конкретен отговор.