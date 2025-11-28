НА ЖИВО
          Златните победители от „Пиленце пее“ с грандиозен концерт НА ЖИВО във „Вечните песни на България“

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          На 30 ноември от 20:00 ч., неделя, по телевизия Евроком зрителите ще се потопят в едно от най-силните музикални събития през сезона.

          „Вечните песни на България“ представя специален брой, изцяло посветен на победителите от националния конкурс „Пиленце пее“ — децата, отличени с най-високите награди и доказали, че носят в себе си златния стандарт на българския талант. В ефира ще видим грандиозен концерт на живо, представен от най-успешните млади изпълнители, които съхраняват и развиват силата на българската народна песен. Техните гласове, техника и емоция превръщат всяко изпълнение в празник на традицията и духа.

          Специален гост е Светла Караджова — директор на конкурса „Пиленце пее“, която ще представи победителите и ще сподели значението на този проект за развитието на детския талант в България. Това издание отдава заслужена почит на младото поколение, което вече оформя бъдещето на българската музикална сцена.

          Гледайте – 30 ноември, неделя, 20:00 ч., само по телевизия Евроком — концерт на живо, който остава в сърцето.

