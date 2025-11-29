Пътен инцидент с пострадало дете е регистриран в Кюстендил. Произшествието е станало на булевард „Сливница“ в града, съобщава агенция „Фокус“.

Лек автомобил е ударил 14-годишно момиче, докато то е пресичало пътното платно на обозначена пешеходна пътека.

Пострадалото дете незабавно е транспортирано и настанено в кюстендилската болница. Медицинските екипи имат съмнения, че момичето е получило комоцио вследствие на удара.

По случая е образувано бързо полицейско производство за изясняване на обстоятелствата около инцидента.