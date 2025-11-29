НА ЖИВО
          14-годишно момиче пострада на пешеходна пътека в Кюстендил

          Пътен инцидент с пострадало дете е регистриран в Кюстендил. Произшествието е станало на булевард „Сливница“ в града, съобщава агенция „Фокус“.

          Лек автомобил е ударил 14-годишно момиче, докато то е пресичало пътното платно на обозначена пешеходна пътека.

          Пострадалото дете незабавно е транспортирано и настанено в кюстендилската болница. Медицинските екипи имат съмнения, че момичето е получило комоцио вследствие на удара.

          По случая е образувано бързо полицейско производство за изясняване на обстоятелствата около инцидента.

          Лек автомобил е ударил 14-годишно момиче, докато то е пресичало пътното платно на обозначена пешеходна пътека.

          Пострадалото дете незабавно е транспортирано и настанено в кюстендилската болница. Медицинските екипи имат съмнения, че момичето е получило комоцио вследствие на удара.

          По случая е образувано бързо полицейско производство за изясняване на обстоятелствата около инцидента.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          СДВР конфискува над 12 000 флакона с райски газ при специализирана акция в София

          Владимир Висоцки -
          Над 12 000 флакона и капсули с райски газ бяха иззети при съвместна специализирана полицейска операция на отдел „Икономическа полиция“ и Първо районно управление...
          Политика

          Венко Сабрутев: Бюджетът трябва да бъде изтеглен незабавно заради рекорден скок на данъчната тежест

          Владимир Висоцки -
          Държавният бюджет трябва да бъде изтеглен незабавно, заяви категорично народният представител от „Продължаваме промяната“ Венко Сабрутев в ефира на предаването „Офанзива“ по Нова нюз....
          Политика

          Иво Сиромахов: Един библиотекар работи цял месец за парите, които депутат получава за два дни

          Екип Евроком -
          Писателят и общественик Иво Сиромахов публикува остър коментар относно състоянието на културните институции в България и драстичните разлики в заплащането между пазителите на духовността...

