38 млн. евро по рибарската програма вече са договорени

Заместник-министърът на земеделието и храните Стефан Бурджев откри първото издание на Националния рибен фест във Варна – събитие в подкрепа на българските рибари, производители и преработватели и в популяризация на рибните продукти. По време на откриването той отчете съществен напредък по Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури.

Бурджев съобщи, че към момента е договорена близо половината от програмния бюджет – 38 млн. евро. Обявени са 20 процедури, по които са сключени 89 договора.

В процес на оценка остават още 46 проекта за 14,2 млн. евро, както и 30 стратегии по ВОМР със заявени текущи разходи от 9,3 млн. евро и обща стойност на стратегиите около 22 млн. евро.

Предстоящи приеми до края на годината

До края на 2025 г. Министерството ще открие приеми по четири процедури:

— продуктивни инвестиции и иновации в аквакултурата – 3,5 млн. евро,

— подкрепа за подобряване на икономическия и социалния статус на операторите в риболова – 895 хил. евро,

— специфично оборудване и иновации за опазване на околната среда и биоразнообразието – 537 хил. евро,

— аквакултури, предоставящи екологични услуги – 2,35 млн. евро.

През 2026 г. са планирани приеми по 7 процедури с общ ресурс над 2,3 млн. евро европейско финансиране.

Бурджев посочи, че Министерството следва ясна и последователна политика, насочена към модерно рибарство, устойчиво управление на ресурсите и ефективно партньорство със сектора.

Националният рибен фест продължава

Зам.-министърът изрази увереност, че фестивалът ще се превърне в ежегодна традиция. Събитието продължава:

— 30 ноември 2025 г. – Бургас (Ченгене скеле),

— 5 декември 2025 г. – София (площад „Гина Кунчева“).

Посетителите могат да се насладят на детски работилници, образователни игри, демонстрации, лекции и кулинарната зона „Вкусът на морето“, където се предлагат рибни специалитети на себестойност.