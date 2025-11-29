НА ЖИВО
          38 млн. евро по рибарската програма вече са договорени

          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Заместник-министърът на земеделието и храните Стефан Бурджев откри първото издание на Националния рибен фест във Варна – събитие в подкрепа на българските рибари, производители и преработватели и в популяризация на рибните продукти. По време на откриването той отчете съществен напредък по Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури.

          Бурджев съобщи, че към момента е договорена близо половината от програмния бюджет – 38 млн. евро. Обявени са 20 процедури, по които са сключени 89 договора.
          В процес на оценка остават още 46 проекта за 14,2 млн. евро, както и 30 стратегии по ВОМР със заявени текущи разходи от 9,3 млн. евро и обща стойност на стратегиите около 22 млн. евро.

          Предстоящи приеми до края на годината

          До края на 2025 г. Министерството ще открие приеми по четири процедури:
          — продуктивни инвестиции и иновации в аквакултурата – 3,5 млн. евро,
          — подкрепа за подобряване на икономическия и социалния статус на операторите в риболова – 895 хил. евро,
          — специфично оборудване и иновации за опазване на околната среда и биоразнообразието – 537 хил. евро,
          — аквакултури, предоставящи екологични услуги – 2,35 млн. евро.

          През 2026 г. са планирани приеми по 7 процедури с общ ресурс над 2,3 млн. евро европейско финансиране.

          Бурджев посочи, че Министерството следва ясна и последователна политика, насочена към модерно рибарство, устойчиво управление на ресурсите и ефективно партньорство със сектора.

          Националният рибен фест продължава

          Зам.-министърът изрази увереност, че фестивалът ще се превърне в ежегодна традиция. Събитието продължава:
          30 ноември 2025 г. – Бургас (Ченгене скеле),
          5 декември 2025 г. – София (площад „Гина Кунчева“).

          Посетителите могат да се насладят на детски работилници, образователни игри, демонстрации, лекции и кулинарната зона „Вкусът на морето“, където се предлагат рибни специалитети на себестойност.

