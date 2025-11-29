Анди Краев би с Апоел

Апоел Тел Авив с Андриан Краев в състава си победи като домакин Бней Сахнин с 2:0 в мач от 11-ия кръг на израелското първенство.

Българският национал отново беше титуляр за Апоел и записа пълни 90 минути.

Попаденията за домакините бяха дело на Став Туриел и Лойзос Лойзу през второто полувреме.

С този успех Апоел Тел Авив събра 18 точки и се изкачи до четвъртото място, докато Сахнин е осми с 13.