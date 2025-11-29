Ангелов: Проектобюджетът е единственият възможен компромис между левицата и десницата

Проектобюджетът е резултат от „сложното съжителство между леви и десни партии“ и представлява пресечна точка на интересите на всички участници в управлението. Това заяви проф. Костадин Ангелов в ефира на бТВ.
Той подчерта напрежението вътре в коалицията:
Ангелов допълни, че ако някоя партия реши да преосмисли участието си в управлението, най-честното решение са избори:
По думите му към момента има възстановен тристранен диалог и подобрена комуникация между правителството, работодатели и синдикати, благодарение на Бойко Борисов.
Ключови промени, които се обсъждат
Ангелов изброи основните възможни корекции, които се разглеждат до сряда: — отпадане на данък дивидент; — намаляване на увеличението на пенсионната вноска от 2% на 1%; — отмяна на СУПТО; — преразглеждане на политиката по доходите; — възможно коригиране на увеличението на заплатите в администрацията, определено като най-спорния елемент.
Той подчерта, че бюджетът все още има недостиг от 1 млрд. лв., който трябва да бъде покрит:
Ангелов допълни, че до средата на седмицата ще стане ясно дали диалогът в Тристранния съвет ще доведе до необходимия компромис.
