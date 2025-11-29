Атака с дрон спря работата на руски петролен терминал край Новоросийск

Голям руски петролен терминал в района на Новоросийск прекрати дейността си рано в събота, след като военноморски дрон повреди една от трите точки за швартоване, където танкерите се прикрепват към дока. Това съобщи Каспийският тръбопроводен консорциум (КПК), който управлява съоръжението.

Консорциумът заяви, че работата ще бъде възобновена, след като бъде отстранена заплахата от нови атаки. Не е уточнено кой стои зад удара.

Терминалът е крайна точка на Каспийския тръбопровод КПК, който започва в Казахстан и е сред най-значимите петролни маршрути в света — по него преминава около 1% от глобалните доставки на петрол.

Според Центъра за каспийска политика, базиран в САЩ, по този маршрут се транспортират приблизително 80% от целия износ на казахстански петрол, което прави временното му спиране особено чувствително за международните пазари.