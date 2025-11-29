НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 29.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Барселона преодоля ранен пасив срещу Алавес

          В следващата си среща "каталунците" ще мерят сили с Атлетико Мадрид

          0
          4
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Барселона победи Алавес с 3:1 в среща от 14-ия кръг на испанската Ла Лига. Успехът дойде трудно, след като „каталунците“ се оказаха догонващи още след първите секунди на двубоя.

          - Реклама -

          Каталунците изостанаха изненадващо чрез Пабло Ибанес още в първата минута, но скоро след това Ламин Ямал изравни. До почивката Дани Олмо даде аванс на „блаугранас“, преди отново той да се окаже в прегръдките на съотборниците си след асистенция на Ямал в продължението на втората част.

          В таблицата Барса на Ханзи Флик има две точки аванс пред втория Реал Мадрид, който тепърва има да играе с Жирона. Алавес е 14-и с 15 пункта.

          В следващите си двубои за първенство Алавес приема Реал Сосиедад, а Барселона посреща Атлетико Мадрид. Алавес има и среща за Купата на Краля преди мача си със Сосиедад.

          Барселона победи Алавес с 3:1 в среща от 14-ия кръг на испанската Ла Лига. Успехът дойде трудно, след като „каталунците“ се оказаха догонващи още след първите секунди на двубоя.

          - Реклама -

          Каталунците изостанаха изненадващо чрез Пабло Ибанес още в първата минута, но скоро след това Ламин Ямал изравни. До почивката Дани Олмо даде аванс на „блаугранас“, преди отново той да се окаже в прегръдките на съотборниците си след асистенция на Ямал в продължението на втората част.

          В таблицата Барса на Ханзи Флик има две точки аванс пред втория Реал Мадрид, който тепърва има да играе с Жирона. Алавес е 14-и с 15 пункта.

          В следващите си двубои за първенство Алавес приема Реал Сосиедад, а Барселона посреща Атлетико Мадрид. Алавес има и среща за Купата на Краля преди мача си със Сосиедад.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Във Франция става интересно: Монако ликува срещу ПСЖ

          Николай Минчев -
          Монако победи Пари Сен Жермен с минималното 1:0 в горещ сблъсък от 14-ия кръг на френската Лига 1. Монегаските стигнаха до ценните три точки след...
          Футбол

          ЦСКА вкара четири гола и разгроми Спартак Варна

          Николай Минчев -
          ЦСКА се наложи убедително над Спартак Варна с 4:0 като гост в двубой от 17-ия кръг на Първа лига. Това е седма поредната победа...
          Моторни Спортове

          Жалко! Никола Цолов изпусна подиума в последната обиколка на спринта

          Николай Минчев -
          Малшанс лиши Никола Цолов от място в топ 3 на днешния спринт преди Гран При на Катар във Формула 2. На пистата в Лусаил българинът,...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions