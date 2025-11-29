Барселона преодоля ранен пасив срещу Алавес

Барселона победи Алавес с 3:1 в среща от 14-ия кръг на испанската Ла Лига. Успехът дойде трудно, след като „каталунците“ се оказаха догонващи още след първите секунди на двубоя.

Каталунците изостанаха изненадващо чрез Пабло Ибанес още в първата минута, но скоро след това Ламин Ямал изравни. До почивката Дани Олмо даде аванс на „блаугранас“, преди отново той да се окаже в прегръдките на съотборниците си след асистенция на Ямал в продължението на втората част.

В таблицата Барса на Ханзи Флик има две точки аванс пред втория Реал Мадрид, който тепърва има да играе с Жирона. Алавес е 14-и с 15 пункта.

В следващите си двубои за първенство Алавес приема Реал Сосиедад, а Барселона посреща Атлетико Мадрид. Алавес има и среща за Купата на Краля преди мача си със Сосиедад.