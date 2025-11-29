Байерн (Мюнхен) победи Санкт Паули с 3:1

В мач от 12-ия кръг в германската Бундеслига „Байерн“ (Мюнхен) победи „Санкт Паули“ драматично в края с 3:1.

Футболната среща се игра на стадион „Алианц Арена“.

Гостите поведоха още в шестата минута чрез Андреас Хунтонджи, който се контузи малко по-късно и беше заменен принудително. Нападателят на гостите беше изпуснат от Ким и матира Мануел Нойер с удар в близкия ъгъл.

Не се получаваше играта на „Байерн“, въпреки достигнатите 81% притежание на топката. Дефанзивният вал на „Санкт Паули“ действаше отлично и това принуди Ленарт Карл и Том Бишоф да стрелят отдалеч – но и в двата случая гредите спираха Байерн!

В 44-ата минута шампионите изравниха. Луис Диса чукна от паднала позиция за Рафаел Герейро и португалецът вкара с левия крак.

В 93-ата минута натискът на домакините даде резултат. Луис Диас получи центриране отдясно от Джошуа Кимих и вкара с глава около границата на малкия пеналт.