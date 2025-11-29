Битка до последно! Оскар Пиастри спечели спринта в Катар и съкрати аванса на Ландо Норис

Оскар Пиастри продължи с чудесното си представяне в Катар. След като беше най-бърз в единствената свободна тренировка на Лусаил и спечели спринтовата квалификация, днес той триумфира в спринта, за да съкрати изоставането си от водача и негов съотборник в Макларън Ландо Норис на 22 точки.

Норис завърши спринта на трето място, докато другият основен кандидат за титлата – четирикратният световен първенец Макс Верстапен с Ред Бул, се нареди четвърти и е на 25 пункта от първото място.

В точките влязоха още Джордж Ръсел (Мерцедес), Юки Цунода (Ред Бул), Кими Антонели (Мерцедес), Фернандо Алонсо (Астън Мартин) и Карлос Сайнц (Уилямс). Пилотите на Ферари Шарл Льоклер и Люис Хамилтън разочароваха съответно с 13-а и 17-а позиция.

Довечера квалификацията започва в 20:00 часа, а Гран При на Катар е утре от 18 българско време.