НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 29.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортМоторни Спортове

          Битка до последно! Оскар Пиастри спечели спринта в Катар и съкрати аванса на Ландо Норис

          Квалификацията започва тази вечер в 20:00 часа, а Гран При на Катар е утре от 18 българско време

          0
          18
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Оскар Пиастри продължи с чудесното си представяне в Катар. След като беше най-бърз в единствената свободна тренировка на Лусаил и спечели спринтовата квалификация, днес той триумфира в спринта, за да съкрати изоставането си от водача и негов съотборник в Макларън Ландо Норис на 22 точки.

          - Реклама -

          Норис завърши спринта на трето място, докато другият основен кандидат за титлата – четирикратният световен първенец Макс Верстапен с Ред Бул, се нареди четвърти и е на 25 пункта от първото място.

          В точките влязоха още Джордж Ръсел (Мерцедес), Юки Цунода (Ред Бул), Кими Антонели (Мерцедес), Фернандо Алонсо (Астън Мартин) и Карлос Сайнц (Уилямс). Пилотите на Ферари Шарл Льоклер и Люис Хамилтън разочароваха съответно с 13-а и 17-а позиция.

          Довечера квалификацията започва в 20:00 часа, а Гран При на Катар е утре от 18 българско време.

          Оскар Пиастри продължи с чудесното си представяне в Катар. След като беше най-бърз в единствената свободна тренировка на Лусаил и спечели спринтовата квалификация, днес той триумфира в спринта, за да съкрати изоставането си от водача и негов съотборник в Макларън Ландо Норис на 22 точки.

          - Реклама -

          Норис завърши спринта на трето място, докато другият основен кандидат за титлата – четирикратният световен първенец Макс Верстапен с Ред Бул, се нареди четвърти и е на 25 пункта от първото място.

          В точките влязоха още Джордж Ръсел (Мерцедес), Юки Цунода (Ред Бул), Кими Антонели (Мерцедес), Фернандо Алонсо (Астън Мартин) и Карлос Сайнц (Уилямс). Пилотите на Ферари Шарл Льоклер и Люис Хамилтън разочароваха съответно с 13-а и 17-а позиция.

          Довечера квалификацията започва в 20:00 часа, а Гран При на Катар е утре от 18 българско време.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Херо с първи успех начело на Ботев Пловдив, Черно море е на колене

          Николай Минчев -
          Ботев Пловдив победи Черно море с 2:1 в среща от 17-ия кръг на Първа лига. За "канарчетата" това беше първи успех под ръководството на...
          Други

          Историческо! Четвърта титла от европейските първенства до 23 години за Радослав Росенов

          Николай Минчев -
          Радослав Росенов е четирикратен европейски шампион за мъже до 23 години Българинът пренаписа историята на европейския бокс, печелейки за рекорден път златен медал в...
          Футбол

          ЦСКА 1948 се върна на победния път, преодолявайки мъглата и Берое

          Николай Минчев -
          ЦСКА 1948 помрачи повторния дебют на новия старши треньор на Берое Хосу Урибе, печелейки домакинството си на заралии с 2:1 на стадиона в Бистрица...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions