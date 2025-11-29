Близо 350 загинали при катастрофалните наводнения в Югоизточна Азия

Опустошителни наводнения, предизвикани от дни непрекъснати проливни дъждове, взеха близо 350 жертви в Индонезия, Тайланд и Малайзия. Трите държави се борят с потопени градове, блокирани общности и масови свлачища, докато спасителните екипи продължават работа при изключително тежки условия.
Според Индонезийската агенция за бедствия страната регистрира над 200 загинали, като най-тежко пострадал е остров Суматра. В Северна Суматра жертвите са 116, а в Западна Суматра броят им се е увеличил от 23 на 61, като
Наводненията на Суматра са сред най-тежките за последното десетилетие. Водата на места е достигнала три метра, а моргите са препълнени. Властите мобилизираха хладилни камиони, за да съхраняват телата на загиналите. Спасителни екипи продължават да издирват оцелели в най-засегнатите райони.
В Тайланд властите съобщиха за 145 загинали, основно в южните части на страната. Премиерът Анутин Чарнвиракул посети един от приютите в Хат Яй и заяви:
В Малайзия наводненията засегнаха северния щат Перлис, където бяха регистрирани две жертви. Районът е обичайно изложен на рискове по време на мусоните, но тазгодишните валежи са значително по-интензивни.
В обширен регионален контекст, и Шри Ланка съобщи за най-малко 123 загинали от свързани с валежите наводнения и свлачища, а десетки хиляди хора останаха без дом.
Учени подчертават, че климатичните промени, предизвикани от човешката дейност, правят екстремните метеорологични явления все по-чести и разрушителни. За всеки допълнителен градус затопляне атмосферата задържа около 7% повече влага, което води до още по-мощни и опасни валежи.
