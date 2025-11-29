Близо 350 загинали при катастрофалните наводнения в Югоизточна Азия

Опустошителни наводнения, предизвикани от дни непрекъснати проливни дъждове, взеха близо 350 жертви в Индонезия, Тайланд и Малайзия. Трите държави се борят с потопени градове, блокирани общности и масови свлачища, докато спасителните екипи продължават работа при изключително тежки условия.

Според Индонезийската агенция за бедствия страната регистрира над 200 загинали, като най-тежко пострадал е остров Суматра. В Северна Суматра жертвите са 116, а в Западна Суматра броят им се е увеличил от 23 на 61, като

„90 души все още са в неизвестност“, съобщи говорителят на регионалната агенция Илхам Уахаб. В провинция Ачех животът си са загубили още 35 души.

Наводненията на Суматра са сред най-тежките за последното десетилетие. Водата на места е достигнала три метра, а моргите са препълнени. Властите мобилизираха хладилни камиони, за да съхраняват телата на загиналите. Спасителни екипи продължават да издирват оцелели в най-засегнатите райони.

В Тайланд властите съобщиха за 145 загинали, основно в южните части на страната. Премиерът Анутин Чарнвиракул посети един от приютите в Хат Яй и заяви:

„Наистина трябва да се извиня, че позволих това да се случи“,

като подчерта, че почистването и възстановяването на района ще продължи поне две седмици. Правителството обяви компенсации до 62 000 долара за семействата на загиналите. Под нарастващ обществен натиск двама местни служители бяха отстранени заради предполагаема небрежност.

В Малайзия наводненията засегнаха северния щат Перлис, където бяха регистрирани две жертви. Районът е обичайно изложен на рискове по време на мусоните, но тазгодишните валежи са значително по-интензивни.

В обширен регионален контекст, и Шри Ланка съобщи за най-малко 123 загинали от свързани с валежите наводнения и свлачища, а десетки хиляди хора останаха без дом.

Учени подчертават, че климатичните промени, предизвикани от човешката дейност, правят екстремните метеорологични явления все по-чести и разрушителни. За всеки допълнителен градус затопляне атмосферата задържа около 7% повече влага, което води до още по-мощни и опасни валежи.