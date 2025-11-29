Блокада на мост „Чавдар“ срещу новите паркинг зони

Въпреки дъждовното и студено време десетки жители на столичните квартали „Хаджи Димитър“, „Суха река“ и „Подуяне“ излязоха на протест и блокираха изцяло мост „Чавдар“. Движението беше спряно, а автомобилите – пренасочени по обходни маршрути.

Недоволството е породено от решението за разширяване на зоните за платено паркиране и въвеждането на нови правила за престой и паркиране в района.

Протестиращите подчертават, че не са против самото наличие на синя и зелена зона, а срещу начина, по който е взето решението – без достатъчно обществено обсъждане и без съобразяване с мнението на жителите.