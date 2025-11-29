НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 29.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Блокада на мост „Чавдар“ срещу новите паркинг зони

          0
          35
          Снимка:БГНЕС
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Въпреки дъждовното и студено време десетки жители на столичните квартали „Хаджи Димитър“, „Суха река“ и „Подуяне“ излязоха на протест и блокираха изцяло мост „Чавдар“. Движението беше спряно, а автомобилите – пренасочени по обходни маршрути.

          - Реклама -

          Недоволството е породено от решението за разширяване на зоните за платено паркиране и въвеждането на нови правила за престой и паркиране в района.

          Протестиращите подчертават, че не са против самото наличие на синя и зелена зона, а срещу начина, по който е взето решението – без достатъчно обществено обсъждане и без съобразяване с мнението на жителите.

          Въпреки дъждовното и студено време десетки жители на столичните квартали „Хаджи Димитър“, „Суха река“ и „Подуяне“ излязоха на протест и блокираха изцяло мост „Чавдар“. Движението беше спряно, а автомобилите – пренасочени по обходни маршрути.

          - Реклама -

          Недоволството е породено от решението за разширяване на зоните за платено паркиране и въвеждането на нови правила за престой и паркиране в района.

          Протестиращите подчертават, че не са против самото наличие на синя и зелена зона, а срещу начина, по който е взето решението – без достатъчно обществено обсъждане и без съобразяване с мнението на жителите.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          38 млн. евро по рибарската програма вече са договорени

          Георги Петров -
          Заместник-министърът на земеделието и храните Стефан Бурджев откри първото издание на Националния рибен фест във Варна – събитие в подкрепа на българските рибари, производители...
          Политика

          Ангелов: Проектобюджетът е единственият възможен компромис между левицата и десницата

          Георги Петров -
          Проектобюджетът е резултат от „сложното съжителство между леви и десни партии“ и представлява пресечна точка на интересите на всички участници в управлението. Това заяви...
          Политика

          Пеевски поиска КЕВР да спре планираното поскъпване на водата от 1 януари

          Георги Петров -
          Лидерът на ДПС и парламентарната група „ДПС–Ново начало“ Делян Пеевски призова Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) да прекрати процедурата за планираното увеличение...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions