      събота, 29.11.25
          Борусия Дортмунд победи Байер Леверкузен с 2:1

          С успеха тимът на Нико Ковач събра 25 точки и изпревари Байер Леверкузен

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Борусия Дортмунд победи Байер Леверкузен с 2:1 като гост в мач от 12-ия кръг на Бундеслигата. Аарон Анселмино и Карим Адейеми се разписаха за „жълто-черните“, докато точен за „аспирините“ бе Кристиан Кофане.

          С успеха тимът на Нико Ковач събра 25 точки и изпревари Байер Леверкузен. Двата отбора са трети и четвърти, като ще играят един срещу друг отново само след няколко дни в осминафинал за Купата на Германия.

          В 10-ата минута Байер Леверкузен можеше да поведе в резултата, но удар на Ернест Поку премина над напречната греда.

          Четири минути преди края на първата част Борусия Дортмунд стигна до аванс. Даниел Свенсон центрира от статично положение, а Аарон Анселимон прати изстрела си с глава в десния ъгъл. Топката срещна страничния стълб преди да влети в мрежата.

          „Аспирините“ отговориха с удар от дистанция на Поку, който Грегор Кобел спаси.

          Алейш Гарсия намери Малик Тилман в наказателното поле в 55-ата минута, но опитът му с глава премина покрай левия страничен стълб. Малко след това Марк Флекен отрази изстрел на Серу Гираси.

          „Жълто-черните“ стигнаха до второ попадение в 65-ата минута. Карим Адейеми се извиси и засече с глава центриране на Фабио Силва. Изпълнението му попадна в долния ляв ъгъл на вратата, пазена от Флекен.

          Шест минути по-късно домакините можеха да се върнат в резултата, но ударът на Йонас Хофман срещна напречната греда. Последваха два пропуска на Юлиан Бранд.

          В 78-ата минута Байер Леверкузен нацели греда. Поку опита центрира, получи се коварна парабола и топката кацна върху напречната греда.

          Седем минути преди изтичането на редовното време на мача Кристиан Кофане върна един гол за „аспирините“, след като изпревари защитник на Борусия и топката навести долния ляв ъгъл.

