      събота, 29.11.25
          Canale 5 засне коледния концерт на Il Volo в София

          Трима харизматични италианци, прочули се по целия свят с великолепните си гласове и два часа и половина концерт в празнична атмосфера – това беше вчерашното блестящо представление на Il Volo в София. Триото бе придружено на сцената от Симфоничния оркестър на Пловдивската опера и 25-членен хор от Италия.

          Canale 5 на националната италианска телевизия RAI 1 избра да заснеме коледния концерт на Il Volo именно в България. Пред напълно разпродадена Арена 8888 от десет хилядна публика, в залата с празнична коледна атмосфера тримата италиаци ни поднесоха за цели два часа и половина най-красивите произведения, посветени на Коледа и разбира се – своите най-прочути хитове.

          Il Volo разходиха публиката от вдъхновяващите Bianco Natale, Tu Scendi dalle Stelle и Oh Holly Night до безспорните италиански хитове Il Mondo, Caruso и La Donna e Mobile.

          Разбира се, част от спектакъла бяха Capolavoro от последния им албум, филмовата музика на Мориконе и техният химн Grade Amore – на която публиката по цял свят пее заедно с тях, дори изпълнена два пъти. Ave Maria на Пиеро Бароне, Astro Del Ciel, изпълнена от Иняцио Боскето и My Way  – от Джанлука Джинобле показаха техните солови възможности и това, че тримата не са само майстори на италианското белканто, а имат и собствени музикални предпочитания, в които да изяват певческия си талант.

          Hallelujah, която разчувства пубиката по цял свят и я вдига на крака, бе неизменна част от програмата. Но Ave Maria Mater Misericordia, изпълнена от великолепните тенори, бе поантата на коледния концерт.

          И за първи път на българска сцена Il Volo изпълниха You Will Never Walk Alone – вдъхновяващ химн за надеждата, за която казват, че винаги са мечтали да изпеят.

          И за първи път на българска сцена Il Volo изпълниха You Will Never Walk Alone – вдъхновяващ химн за надеждата, за която казват, че винаги са мечтали да изпеят.

          Последвайте Евроком в Google News

