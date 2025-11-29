Служители на ОДМВР-Стара Загора разкриха тежко криминално престъпление в град Николаево, при което четирима мъже са ограбили мъж и са отвлекли съпругата му. Инцидентът се е разиграл на 27 ноември.

Сигналът за престъплението е подаден в полицейския участък в Гурково от 28-годишен потърпевш. Той е съобщил, че около 13:30 часа на същата дата на улица в Николаево е бил нападнат от четирима свои познати. Извършителите са се придвижвали с лек автомобил „Фолксваген“, с който са отвлекли 34-годишна жена.

По данни на подалия сигнала, един от нападателите е употребил физическа сила, за да му отнеме сумата от 450 лева, мобилен телефон и кабел за зареждане. Освен това от жената е бил отнет златен ланец.

След проведени незабавни оперативно-издирвателни мероприятия, полицейските служители са установили и задържали извършителите на територията на Стара Загора. Арестуваните са четирима мъже на възраст 18, 37, 48 и 69 години. Вещите, предмет на грабежа, са намерени у тях и са предадени с протокол за доброволно предаване.

В Районно управление – Казанлък е образувано досъдебно производство за отвличане и грабеж (чл. 142, ал. 1 и чл. 198, ал. 1 от Наказателния кодекс). Работата по случая продължава под надзора на Окръжна прокуратура – Стара Загора.