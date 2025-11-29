НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 29.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКрими

          Четирима задържани след грабеж и отвличане на жена в Николаево

          1
          36
          СНИМКА: БГНЕС
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Сподели
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Служители на ОДМВР-Стара Загора разкриха тежко криминално престъпление в град Николаево, при което четирима мъже са ограбили мъж и са отвлекли съпругата му. Инцидентът се е разиграл на 27 ноември.

          - Реклама -

          Сигналът за престъплението е подаден в полицейския участък в Гурково от 28-годишен потърпевш. Той е съобщил, че около 13:30 часа на същата дата на улица в Николаево е бил нападнат от четирима свои познати. Извършителите са се придвижвали с лек автомобил „Фолксваген“, с който са отвлекли 34-годишна жена.

          По данни на подалия сигнала, един от нападателите е употребил физическа сила, за да му отнеме сумата от 450 лева, мобилен телефон и кабел за зареждане. Освен това от жената е бил отнет златен ланец.

          След проведени незабавни оперативно-издирвателни мероприятия, полицейските служители са установили и задържали извършителите на територията на Стара Загора. Арестуваните са четирима мъже на възраст 18, 37, 48 и 69 години. Вещите, предмет на грабежа, са намерени у тях и са предадени с протокол за доброволно предаване.

          В Районно управление – Казанлък е образувано досъдебно производство за отвличане и грабеж (чл. 142, ал. 1 и чл. 198, ал. 1 от Наказателния кодекс). Работата по случая продължава под надзора на Окръжна прокуратура – Стара Загора.

          Служители на ОДМВР-Стара Загора разкриха тежко криминално престъпление в град Николаево, при което четирима мъже са ограбили мъж и са отвлекли съпругата му. Инцидентът се е разиграл на 27 ноември.

          - Реклама -

          Сигналът за престъплението е подаден в полицейския участък в Гурково от 28-годишен потърпевш. Той е съобщил, че около 13:30 часа на същата дата на улица в Николаево е бил нападнат от четирима свои познати. Извършителите са се придвижвали с лек автомобил „Фолксваген“, с който са отвлекли 34-годишна жена.

          По данни на подалия сигнала, един от нападателите е употребил физическа сила, за да му отнеме сумата от 450 лева, мобилен телефон и кабел за зареждане. Освен това от жената е бил отнет златен ланец.

          След проведени незабавни оперативно-издирвателни мероприятия, полицейските служители са установили и задържали извършителите на територията на Стара Загора. Арестуваните са четирима мъже на възраст 18, 37, 48 и 69 години. Вещите, предмет на грабежа, са намерени у тях и са предадени с протокол за доброволно предаване.

          В Районно управление – Казанлък е образувано досъдебно производство за отвличане и грабеж (чл. 142, ал. 1 и чл. 198, ал. 1 от Наказателния кодекс). Работата по случая продължава под надзора на Окръжна прокуратура – Стара Загора.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Васил Божков пред Евродикоф: Съдя държавата за над 1 милиард лева, управлява ни мафиотска структура

          Владимир Висоцки -
          Васил Божков направи своето първо участие на живо в студиото на предаването „Евродикоф“ с водещ Сашо Диков. В откровен разговор бизнесменът коментира актуалните политически...
          Крими

          Масови проверки на пътя: Полицията засече десетки пияни и дрогирани водачи

          Екип Евроком -
          В рамките на специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата са проверени 12 822 моторни превозни средства. Органите на реда...
          Правосъдие

          Столичната община обжалва съдебното спиране на новите правила за паркиране

          Владимир Висоцки -
          Столичната община (СО) обяви намерението си да обжалва определението, с което съдът спря поскъпването и разширението на зоните за платено паркиране в София. Постановеният...

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ
          Зареждане…
          Зареждане…
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions