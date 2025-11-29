НА ЖИВО
          ЦСКА 1948 се върна на победния път, преодолявайки мъглата и Берое

          В следващия междинен кръг "заралии" посрещат Черно море под Аязмото, а "червените" гостуват на Септември

          Снимка: www.facebook.com/fcCSKA48?locale=bg_BG
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          ЦСКА 1948 помрачи повторния дебют на новия старши треньор на Берое Хосу Урибе, печелейки домакинството си на заралии с 2:1 на стадиона в Бистрица в среща от 17-ия кръг на Първа лига. Мачът започна с половин час по-късно заради мъгла.

          Дежурният голмайстор на „червените“ Мамаду Диало откри в 13-та минута от дузпа, преди Алберто Салидо да възстанови паритета в края на първата част. След почивката обаче воденият от Иван Стоянов тим се добра до трите точки след точната интервенция на Борислав Цонев.

          Така столичани спряха лошата серия напоследък, която ги отдалечи от върха – нулево равенство с Ботев Враца, и загуби от Черно море и Арда, отново без вкаран гол. В класирането тимът има 33 точки, на пет от първия в таблицата Левски, който обаче утре приема Септември. Берое от своя страна продължава с несполуките и при Урибе. Старозагорци не са печелили в последните седем кръга, при две равенства и пет загуби, и са 13-и с 15 пункта.

          В следващия междинен кръг Берое посреща Черно море под Аязмото, а ЦСКА 1948 гостува на Септември.

