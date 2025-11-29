ЦСКА вкара четири гола и разгроми Спартак Варна

ЦСКА се наложи убедително над Спартак Варна с 4:0 като гост в двубой от 17-ия кръг на Първа лига. Това е седма поредната победа за хората на Христо Янев във всички турници.

На „Коритото“ и двата отбора имаха своите шансове, преди шут на Бруно Жордао отдалеч да попари Максим Ковальов след рикошет за 1:0 в 18-та минута. „Соколите“ не играеха лошо и бяха най-опасни чрез крилото си Шанде, но ЦСКА можеше да вкара втори след като нацели гредата. В крайна сметка възпитаниците на Христо Янев покачиха на 2:0 в 34-та минута след нов страхотен далечен изстрел, този път на Джеймс Ето’о. До края на полувремето разликата можеше и да набъбне в полза на „армейците“.

След паузата именно това се случи, а в центъра попадна Леандро Годой. Аржентинският нападател на „червените“ се разписа на два пъти, за да гарантира шестата последователна победа на Янев и компания в елита и общо седма във всички турнири.

Тя означава, че ЦСКА, макар и временно, е четвърти в таблицата с 28 точки, на една от третия Локомотив Пд, и на една пред Лудогорец и Черно море. Шампионите обаче са с два мача по-малко. Спартак е 12-и със 17 пункта.

В следващия междинен кръг варненци гостуват на Ботев Враца, а „червените“ са домакини на Локо Пд.