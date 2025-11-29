НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 29.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортБаскетбол

          Джейлън Джонсън и Атланта елиминираха Кливланд от Купата на НБА

          Победи постигнаха още ЛА Лейкърс, Филаделфия, Шарлът, Орландо, Индиана, Ню Йорк, Оклахома, Сан Антонио, Юта и Мемфис

          0
          13
          Снимка: www.facebook.com/atlhawks
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Атланта Хоукс се наложи над Кливланд Кавалиърс със 130:123 у дома в среща от турнира за Купата на НБА. По този начин „кавалерите“ бяха елиминирани от надпреварата, като и двата отбора няма да продължат към четвъртфиналите.

          - Реклама -

          Над всички за „ястребите“ беше Джейлън Джонсън, който завърши с трипъл-дабъл – 29 точки, 12 борби и 12 асистенции. Никийл Алекзандър-Уокър приключи с 30 пункта. Още петима от Хоукс вкараха 10 и повече точки – Ониека Оконгву (18), Закари Рисаше и Вит Крейчи (14), Мохамед Гай (12) и Дайсън Даниелс (10), който добави 8 борби и 9 асистенции.

          За Кавс Донован Мичъл бе на обичайното високо ниво с 42 точки. Евън Мобли се отчете с дабъл-дабъл – 20 пункта, 14 овладени топки и 7 завършващи подавания. Дариъс Гарланд също записа дабъл-дабъл – 15 точки и 10 асистенции. Де’Андре Хънтър приключи с 16 пункта.

          Иначе, в Източната конференция Кливланд е шести с баланс 12-8, докато Атланта е на петата позиция също с 12 победи и 8 загуби. В следващите си мачове Хоукс са гости на Филаделфия 76-ърс, а Кавалиърс приемат Бостън Селтикс.

          Останалите резултати:

          Бруклин Нетс – Филаделфия 76-ърс 103:115

          Шарлът Хорнетс – Чикаго Булс 123:116

          Детройт Пистънс – Орландо Меджик 109:112

          Индиана Пейсърс – Вашингтон Уизардс 119:86

          Ню Йорк Никс – Милуоки Бъкс 118:109

          Оклахома Сити Тъндър – Финикс Сънс 123:119

          Денвър Нъгетс – Сан Антонио Спърс 136:139

          Юта Джаз – Сакраменто Кингс 128:119

          Ел Ей Лейкърс – Далас Маверикс 129:119

          Ел Ей Клипърс – Мемфис Гризлис 107:112.

          Атланта Хоукс се наложи над Кливланд Кавалиърс със 130:123 у дома в среща от турнира за Купата на НБА. По този начин „кавалерите“ бяха елиминирани от надпреварата, като и двата отбора няма да продължат към четвъртфиналите.

          - Реклама -

          Над всички за „ястребите“ беше Джейлън Джонсън, който завърши с трипъл-дабъл – 29 точки, 12 борби и 12 асистенции. Никийл Алекзандър-Уокър приключи с 30 пункта. Още петима от Хоукс вкараха 10 и повече точки – Ониека Оконгву (18), Закари Рисаше и Вит Крейчи (14), Мохамед Гай (12) и Дайсън Даниелс (10), който добави 8 борби и 9 асистенции.

          За Кавс Донован Мичъл бе на обичайното високо ниво с 42 точки. Евън Мобли се отчете с дабъл-дабъл – 20 пункта, 14 овладени топки и 7 завършващи подавания. Дариъс Гарланд също записа дабъл-дабъл – 15 точки и 10 асистенции. Де’Андре Хънтър приключи с 16 пункта.

          Иначе, в Източната конференция Кливланд е шести с баланс 12-8, докато Атланта е на петата позиция също с 12 победи и 8 загуби. В следващите си мачове Хоукс са гости на Филаделфия 76-ърс, а Кавалиърс приемат Бостън Селтикс.

          Останалите резултати:

          Бруклин Нетс – Филаделфия 76-ърс 103:115

          Шарлът Хорнетс – Чикаго Булс 123:116

          Детройт Пистънс – Орландо Меджик 109:112

          Индиана Пейсърс – Вашингтон Уизардс 119:86

          Ню Йорк Никс – Милуоки Бъкс 118:109

          Оклахома Сити Тъндър – Финикс Сънс 123:119

          Денвър Нъгетс – Сан Антонио Спърс 136:139

          Юта Джаз – Сакраменто Кингс 128:119

          Ел Ей Лейкърс – Далас Маверикс 129:119

          Ел Ей Клипърс – Мемфис Гризлис 107:112.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Моторни Спортове

          Оскар Пиастри ще потегли от челото на спринта в Катар

          Николай Минчев -
          Оскар Пиастри напомни за себе си, печелейки спринтовата квалификация за Гран При на Катар. В Лусаил един от претендентите за световната титла, който беше най-бърз...
          Футбол

          Монтана препъна Локомотив пред празните трибуни на „Лаута“

          Николай Минчев -
          Локомотив Пловдив завърши 0:0 с Монтана в двубой от 17-ия кръг, който се игра пред празни трибуни на "Лаута". Селекцията на Душан Косич показа,...
          Моторни Спортове

          Великолепен! Никола Цолов се класира седми в първата си квалификация във Формула 2

          Николай Минчев -
          Никола Цолов направи страхотна първа квалификация във Формула 2, оставяйки зад себе си пилоти с много по-голям опит в шампионата и претенденти за титлата...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions