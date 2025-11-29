Джейлън Джонсън и Атланта елиминираха Кливланд от Купата на НБА

Атланта Хоукс се наложи над Кливланд Кавалиърс със 130:123 у дома в среща от турнира за Купата на НБА. По този начин „кавалерите“ бяха елиминирани от надпреварата, като и двата отбора няма да продължат към четвъртфиналите.

Над всички за „ястребите“ беше Джейлън Джонсън, който завърши с трипъл-дабъл – 29 точки, 12 борби и 12 асистенции. Никийл Алекзандър-Уокър приключи с 30 пункта. Още петима от Хоукс вкараха 10 и повече точки – Ониека Оконгву (18), Закари Рисаше и Вит Крейчи (14), Мохамед Гай (12) и Дайсън Даниелс (10), който добави 8 борби и 9 асистенции.

За Кавс Донован Мичъл бе на обичайното високо ниво с 42 точки. Евън Мобли се отчете с дабъл-дабъл – 20 пункта, 14 овладени топки и 7 завършващи подавания. Дариъс Гарланд също записа дабъл-дабъл – 15 точки и 10 асистенции. Де’Андре Хънтър приключи с 16 пункта.

Иначе, в Източната конференция Кливланд е шести с баланс 12-8, докато Атланта е на петата позиция също с 12 победи и 8 загуби. В следващите си мачове Хоукс са гости на Филаделфия 76-ърс, а Кавалиърс приемат Бостън Селтикс.

Останалите резултати:

Бруклин Нетс – Филаделфия 76-ърс 103:115

Шарлът Хорнетс – Чикаго Булс 123:116

Детройт Пистънс – Орландо Меджик 109:112

Индиана Пейсърс – Вашингтон Уизардс 119:86

Ню Йорк Никс – Милуоки Бъкс 118:109

Оклахома Сити Тъндър – Финикс Сънс 123:119

Денвър Нъгетс – Сан Антонио Спърс 136:139

Юта Джаз – Сакраменто Кингс 128:119

Ел Ей Лейкърс – Далас Маверикс 129:119

Ел Ей Клипърс – Мемфис Гризлис 107:112.