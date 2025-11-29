НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 29.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Фил Фоудън измъкна Манчестър Сити в продължението

          "Гражданите" изпуснаха аванс от два гола, но в крайна сметка надвиха Лийдс с 3:2

          0
          28
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Манчестър Сити постигна трудна, но сладка победа в края над Лийдс с Илия Груев в състава. „Гражданите“ се наложиха драматично с 3:2 на своя „Етихад“ в мач от 13-ия кръг на английската Висша лига.

          - Реклама -

          Фил Фодън откри след по-малко от минута, преди Йошко Гвардиол да покачи на 2:0 в 25-та минута. След паузата обаче гостите шокираха своя съперник, който си мислеше, че ще мине на ходом през срещата след двата бързи гола. Доминик Калвърт-Люин първо намали, а след това Лукас Нмеча изравни след точна добавка, след като първоначално ударът му от бялата точка беше спасен от Джанлуиджи Донарума. Играчите на Даниел Фарке обаче бяха съкрушени в 91-та минута, когато Фодън получи от резервата Раян Шерки и матира Лукас Пери с левия крак.

          Груев изкара цял мач, но това едва ли го топли след поражението. Лийдс е в зоната на изпадащите с 11 точки. Толкова има и Уест Хем, който е с по-добра голова разлика и утре приема Ливърпул. Сити от своя страна временно се изкачи на второто място с 25 точки, на четири от лидера Арсенал и на две пред Челси. Утре „сините“ приемат „топчиите“ на „Стамфорд Бридж“ в голямото дерби от кръга.

          В следващите си двубои Манчестър Сити гостува на Фулъм, а Лийдс идната седмица има тежки двубои – домакинства на Челси и Ливърпул.

          В други срещите срещи, започнали в 17 часа, Брентфорд сломи Бърнли с 3:1 в края, а Съндърланд направи изключителен обрат от 0:2 до 3:2 срещу Борнемут на собствен терен.

          Манчестър Сити постигна трудна, но сладка победа в края над Лийдс с Илия Груев в състава. „Гражданите“ се наложиха драматично с 3:2 на своя „Етихад“ в мач от 13-ия кръг на английската Висша лига.

          - Реклама -

          Фил Фодън откри след по-малко от минута, преди Йошко Гвардиол да покачи на 2:0 в 25-та минута. След паузата обаче гостите шокираха своя съперник, който си мислеше, че ще мине на ходом през срещата след двата бързи гола. Доминик Калвърт-Люин първо намали, а след това Лукас Нмеча изравни след точна добавка, след като първоначално ударът му от бялата точка беше спасен от Джанлуиджи Донарума. Играчите на Даниел Фарке обаче бяха съкрушени в 91-та минута, когато Фодън получи от резервата Раян Шерки и матира Лукас Пери с левия крак.

          Груев изкара цял мач, но това едва ли го топли след поражението. Лийдс е в зоната на изпадащите с 11 точки. Толкова има и Уест Хем, който е с по-добра голова разлика и утре приема Ливърпул. Сити от своя страна временно се изкачи на второто място с 25 точки, на четири от лидера Арсенал и на две пред Челси. Утре „сините“ приемат „топчиите“ на „Стамфорд Бридж“ в голямото дерби от кръга.

          В следващите си двубои Манчестър Сити гостува на Фулъм, а Лийдс идната седмица има тежки двубои – домакинства на Челси и Ливърпул.

          В други срещите срещи, започнали в 17 часа, Брентфорд сломи Бърнли с 3:1 в края, а Съндърланд направи изключителен обрат от 0:2 до 3:2 срещу Борнемут на собствен терен.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          ЦСКА вкара четири гола и разгроми Спартак Варна

          Николай Минчев -
          ЦСКА се наложи убедително над Спартак Варна с 4:0 като гост в двубой от 17-ия кръг на Първа лига. Това е седма поредната победа...
          Моторни Спортове

          Жалко! Никола Цолов изпусна подиума в последната обиколка на спринта

          Николай Минчев -
          Малшанс лиши Никола Цолов от място в топ 3 на днешния спринт преди Гран При на Катар във Формула 2. На пистата в Лусаил българинът,...
          Политика

          Венко Сабрутев: Бюджетът трябва да бъде изтеглен незабавно заради рекорден скок на данъчната тежест

          Владимир Висоцки -
          Държавният бюджет трябва да бъде изтеглен незабавно, заяви категорично народният представител от „Продължаваме промяната“ Венко Сабрутев в ефира на предаването „Офанзива“ по Нова нюз....

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions