Фил Фоудън измъкна Манчестър Сити в продължението

Манчестър Сити постигна трудна, но сладка победа в края над Лийдс с Илия Груев в състава. „Гражданите“ се наложиха драматично с 3:2 на своя „Етихад“ в мач от 13-ия кръг на английската Висша лига.

Фил Фодън откри след по-малко от минута, преди Йошко Гвардиол да покачи на 2:0 в 25-та минута. След паузата обаче гостите шокираха своя съперник, който си мислеше, че ще мине на ходом през срещата след двата бързи гола. Доминик Калвърт-Люин първо намали, а след това Лукас Нмеча изравни след точна добавка, след като първоначално ударът му от бялата точка беше спасен от Джанлуиджи Донарума. Играчите на Даниел Фарке обаче бяха съкрушени в 91-та минута, когато Фодън получи от резервата Раян Шерки и матира Лукас Пери с левия крак.

Груев изкара цял мач, но това едва ли го топли след поражението. Лийдс е в зоната на изпадащите с 11 точки. Толкова има и Уест Хем, който е с по-добра голова разлика и утре приема Ливърпул. Сити от своя страна временно се изкачи на второто място с 25 точки, на четири от лидера Арсенал и на две пред Челси. Утре „сините“ приемат „топчиите“ на „Стамфорд Бридж“ в голямото дерби от кръга.

В следващите си двубои Манчестър Сити гостува на Фулъм, а Лийдс идната седмица има тежки двубои – домакинства на Челси и Ливърпул.

В други срещите срещи, започнали в 17 часа, Брентфорд сломи Бърнли с 3:1 в края, а Съндърланд направи изключителен обрат от 0:2 до 3:2 срещу Борнемут на собствен терен.