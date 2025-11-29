НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 29.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Херо с първи успех начело на Ботев Пловдив, Черно море е на колене

          В следващия междинен кръг "моряците" гостуват на Берое, докато "канарчетата" пътуват до Кърджали за визита на Арда

          0
          2
          Снимка: www.facebook.com/botevplovdiv
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Ботев Пловдив победи Черно море с 2:1 в среща от 17-ия кръг на Първа лига. За „канарчетата“ това беше първи успех под ръководството на новия наставник Димитър Димитров – Херо в неговия домакински дебют. Миналият кръг пловдивчани загубиха в края от ЦСКА на Националния стадион.

          - Реклама -

          Днес на „Колежа“ обаче те се оказаха в ролята на победители. Франклин Маскоте вкара за 1:0 с глава след добро центриране от дясно на Никола Илиев. Резервата Лукас Араухо покачи на 2:0 след чудесно изпълнение под гредата за първия си гол с екипа на „жълто-черните“. Васил Панайотов намали за гостите от Варна в 77-та минута, но за повече „моряците“ на Илиан Илиев нямаха сили. В края попадение на Армстронг Око-Флекс от домакините не беше зачетено след интервенция на ВАР системата.

          В класирането Ботев е 11-и с 20 точки, докато Черно море допусна нова загуба след тази от Локомотив София в миналия кръг и рискува да бъде изместен от топ 5, ако ЦСКА спечели гостуването си на Спартак Варна по-късно тази вечер.

          В следващия междинен кръг Черно море гостува на Берое, докато Херо и компания пътуват до Кърджали за визита на местния Арда.

          Ботев Пловдив победи Черно море с 2:1 в среща от 17-ия кръг на Първа лига. За „канарчетата“ това беше първи успех под ръководството на новия наставник Димитър Димитров – Херо в неговия домакински дебют. Миналият кръг пловдивчани загубиха в края от ЦСКА на Националния стадион.

          - Реклама -

          Днес на „Колежа“ обаче те се оказаха в ролята на победители. Франклин Маскоте вкара за 1:0 с глава след добро центриране от дясно на Никола Илиев. Резервата Лукас Араухо покачи на 2:0 след чудесно изпълнение под гредата за първия си гол с екипа на „жълто-черните“. Васил Панайотов намали за гостите от Варна в 77-та минута, но за повече „моряците“ на Илиан Илиев нямаха сили. В края попадение на Армстронг Око-Флекс от домакините не беше зачетено след интервенция на ВАР системата.

          В класирането Ботев е 11-и с 20 точки, докато Черно море допусна нова загуба след тази от Локомотив София в миналия кръг и рискува да бъде изместен от топ 5, ако ЦСКА спечели гостуването си на Спартак Варна по-късно тази вечер.

          В следващия междинен кръг Черно море гостува на Берое, докато Херо и компания пътуват до Кърджали за визита на местния Арда.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Canale 5 засне коледния концерт на Il Volo в София

          Владимир Висоцки -
          Трима харизматични италианци, прочули се по целия свят с великолепните си гласове и два часа и половина концерт в празнична атмосфера – това беше...
          Моторни Спортове

          Битка до последно! Оскар Пиастри спечели спринта в Катар и съкрати аванса на Ландо Норис

          Николай Минчев -
          Оскар Пиастри продължи с чудесното си представяне в Катар. След като беше най-бърз в единствената свободна тренировка на Лусаил и спечели спринтовата квалификация, днес...
          Война

          Украинска офицерка покани Ермак във взвода си като дрон-оператор

          Георги Петров -
          Украинската офицерка Татяна Чорновол отправи необичайно публично предложение към Андрий Ермак, доскорошен ръководител на кабинета на Володимир Зеленски – да се присъедини към фронта...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions