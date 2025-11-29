Херо с първи успех начело на Ботев Пловдив, Черно море е на колене

Ботев Пловдив победи Черно море с 2:1 в среща от 17-ия кръг на Първа лига. За „канарчетата“ това беше първи успех под ръководството на новия наставник Димитър Димитров – Херо в неговия домакински дебют. Миналият кръг пловдивчани загубиха в края от ЦСКА на Националния стадион.

- Реклама -

Днес на „Колежа“ обаче те се оказаха в ролята на победители. Франклин Маскоте вкара за 1:0 с глава след добро центриране от дясно на Никола Илиев. Резервата Лукас Араухо покачи на 2:0 след чудесно изпълнение под гредата за първия си гол с екипа на „жълто-черните“. Васил Панайотов намали за гостите от Варна в 77-та минута, но за повече „моряците“ на Илиан Илиев нямаха сили. В края попадение на Армстронг Око-Флекс от домакините не беше зачетено след интервенция на ВАР системата.

В класирането Ботев е 11-и с 20 точки, докато Черно море допусна нова загуба след тази от Локомотив София в миналия кръг и рискува да бъде изместен от топ 5, ако ЦСКА спечели гостуването си на Спартак Варна по-късно тази вечер.

В следващия междинен кръг Черно море гостува на Берое, докато Херо и компания пътуват до Кърджали за визита на местния Арда.