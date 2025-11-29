Христо Янев ще може да разчита на всички футболисти за мача със Спартак Варна

Треньорският щаб на ЦСКА определи групата за днешното гостуване на Спартак Варна от 17-ия кръг на Първа професионална лига. Двубоят започва в 17:30 ч. на ст. „Спартак“ във Варна.

- Реклама -

В състава след изтърпяно наказание се завръща крайният бранител Дейвид Пастор. Той пропусна мача с Ботев Пд заради червения си картон във Вечното дерби с Левски на 8 ноември.

Групата на ЦСКА: 1. Густаво Бусато, 21. Фьодор Лапоухов, 2. Дейвид Пастор, 13. Браян Кордоба, 3. Сейни Санянг, 17. Анжело Мартино, 14. Теодор Иванов, 5. Лумбард Делова, 19. Иван Турицов, 30. Петко Панайотов, 6. Бруно Жордао 99. Джеймс Ето’о, 73. Илиан Илиев, 8. Дейвид Сегер, 7. Улаус Скаршем, 16. Георги Чорбаджийски, 11. Мохамед Брахими, 22. Кевин Додай, 28. Йоанис Питас, 9. Леандро Годой.