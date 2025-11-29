НА ЖИВО
          Христо Янев ще може да разчита на всички футболисти за мача със Спартак Варна

          Двубоят на "Коритото" е днес от 17:30 часа

          Снимка: www.facebook.com/cskasofiaofficial
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Треньорският щаб на ЦСКА определи групата за днешното гостуване на Спартак Варна от 17-ия кръг на Първа професионална лига. Двубоят започва в 17:30 ч. на ст. „Спартак“ във Варна.

          В състава след изтърпяно наказание се завръща крайният бранител Дейвид Пастор. Той пропусна мача с Ботев Пд заради червения си картон във Вечното дерби с Левски на 8 ноември.

          Групата на ЦСКА: 1. Густаво Бусато, 21. Фьодор Лапоухов, 2. Дейвид Пастор, 13. Браян Кордоба, 3. Сейни Санянг, 17. Анжело Мартино, 14. Теодор Иванов, 5. Лумбард Делова, 19. Иван Турицов, 30. Петко Панайотов, 6. Бруно Жордао 99. Джеймс Ето’о, 73. Илиан Илиев, 8. Дейвид Сегер, 7. Улаус Скаршем, 16. Георги Чорбаджийски, 11. Мохамед Брахими, 22. Кевин Додай, 28. Йоанис Питас, 9. Леандро Годой.

