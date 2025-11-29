НА ЖИВО
          Историческо! Четвърта титла от европейските първенства до 23 години за Радослав Росенов

          Снимка: БГНЕС
          Радослав Росенов е четирикратен европейски шампион за мъже до 23 години Българинът пренаписа историята на европейския бокс, печелейки за рекорден път златен медал в категория до 60 килограма. Националът ни надделя над турчина Чинар Мехметан на финала на шампионата в Будапеща.

          Росенов, който след две седмици ще навърши 22 години, постигна 17-та си поредна победа на европейски първенства в тази възрастова група. Той игра с голямо самочувствие, показа познатия си стил на „танцуване“ по ринга и почти не остави шансове на съперника си. Напълно заслужено и резултатът бе категоричен – 5:0 съдийски гласа за Радослав.

          Победата бе и подарък за треньора Жоел Арате, който днес празнува своя 44-и рожден ден.

          По-късно днес още двама наши боксьори ще атакуват златото – дебютантът Викторио Илиев (65 кг) и Уилиам Чолов (80 кг).

