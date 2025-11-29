НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 29.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Иво Сиромахов: Един библиотекар работи цял месец за парите, които депутат получава за два дни

          0
          156
          Иво Сиромахов
          Иво Сиромахов
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Сподели
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Писателят и общественик Иво Сиромахов публикува остър коментар относно състоянието на културните институции в България и драстичните разлики в заплащането между пазителите на духовността и народните представители. В своя емоционален анализ той обръща внимание на факта, че библиотеките, които би трябвало да са „лицето на един народ“, днес са изместени от казина, заложни къщи и фирми за бързи кредити.

          - Реклама -

          Сиромахов припомня историческата важност на библиотечното дело у нас, подчертавайки, че първата българска библиотека е създадена още през 1869 г. – преди възстановяването на държавността, а Народната библиотека отваря врати веднага след Освобождението през 1878 г. За тогавашните българи това е била неотложна задача, докато съвременните приоритети на обществото изглежда са се променили коренно.

          Акцентът в коментара пада върху финансовото остойностяване на труда на хората, работещи в тази сфера. „А знаете ли каква е средната заплата на един библиотекар? 1333 лева месечно. Да, правилно прочетохте. 1333 лева месечно“, посочва авторът и прави шокиращо сравнение: „Месечната заплата на един български библиотекар е колкото един безполезен български депутат получава за два дни“.

          Според него причината за това несъответствие се крие в липсата на отношение към книгите от страна на управляващите. Сиромахов отправя директни въпроси към политическия елит, споменавайки конкретни имена: „Колко книги според вас е прочел Делян Пеевски? Колко книги е прочел Бойко Борисов?“.

          Публицистът обръща внимание и на нормативната уредба, която често остава само на хартия. Той цитира библиотечен стандарт, приет от Министерството на културата през 2014 г., според който държавата е задължена да купува по 100 нови книги на всеки 1000 жители годишно. За население от 6 милиона души това би означавало закупуването на 600 000 книги всяка година. Сиромахов обаче изразява силен скептицизъм относно спазването на този закон.

          „Влезте някой ден в българска библиотека. Най-малкото за да може да се похвалите пред близките си, че сте влизали в библиотека“, призовава в заключение Иво Сиромахов, съветвайки хората да поговорят с библиотекарите, за да общуват с интелигентни хора и да се замислят какво наследство ще остане за идните поколения.

          Писателят и общественик Иво Сиромахов публикува остър коментар относно състоянието на културните институции в България и драстичните разлики в заплащането между пазителите на духовността и народните представители. В своя емоционален анализ той обръща внимание на факта, че библиотеките, които би трябвало да са „лицето на един народ“, днес са изместени от казина, заложни къщи и фирми за бързи кредити.

          - Реклама -

          Сиромахов припомня историческата важност на библиотечното дело у нас, подчертавайки, че първата българска библиотека е създадена още през 1869 г. – преди възстановяването на държавността, а Народната библиотека отваря врати веднага след Освобождението през 1878 г. За тогавашните българи това е била неотложна задача, докато съвременните приоритети на обществото изглежда са се променили коренно.

          Акцентът в коментара пада върху финансовото остойностяване на труда на хората, работещи в тази сфера. „А знаете ли каква е средната заплата на един библиотекар? 1333 лева месечно. Да, правилно прочетохте. 1333 лева месечно“, посочва авторът и прави шокиращо сравнение: „Месечната заплата на един български библиотекар е колкото един безполезен български депутат получава за два дни“.

          Според него причината за това несъответствие се крие в липсата на отношение към книгите от страна на управляващите. Сиромахов отправя директни въпроси към политическия елит, споменавайки конкретни имена: „Колко книги според вас е прочел Делян Пеевски? Колко книги е прочел Бойко Борисов?“.

          Публицистът обръща внимание и на нормативната уредба, която често остава само на хартия. Той цитира библиотечен стандарт, приет от Министерството на културата през 2014 г., според който държавата е задължена да купува по 100 нови книги на всеки 1000 жители годишно. За население от 6 милиона души това би означавало закупуването на 600 000 книги всяка година. Сиромахов обаче изразява силен скептицизъм относно спазването на този закон.

          „Влезте някой ден в българска библиотека. Най-малкото за да може да се похвалите пред близките си, че сте влизали в библиотека“, призовава в заключение Иво Сиромахов, съветвайки хората да поговорят с библиотекарите, за да общуват с интелигентни хора и да се замислят какво наследство ще остане за идните поколения.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          14-годишно момиче пострада на пешеходна пътека в Кюстендил

          Владимир Висоцки -
          Пътен инцидент с пострадало дете е регистриран в Кюстендил. Произшествието е станало на булевард „Сливница“ в града, съобщава агенция „Фокус“. Лек автомобил е ударил 14-годишно...
          Крими

          СДВР конфискува над 12 000 флакона с райски газ при специализирана акция в София

          Владимир Висоцки -
          Над 12 000 флакона и капсули с райски газ бяха иззети при съвместна специализирана полицейска операция на отдел „Икономическа полиция“ и Първо районно управление...
          Политика

          Венко Сабрутев: Бюджетът трябва да бъде изтеглен незабавно заради рекорден скок на данъчната тежест

          Владимир Висоцки -
          Държавният бюджет трябва да бъде изтеглен незабавно, заяви категорично народният представител от „Продължаваме промяната“ Венко Сабрутев в ефира на предаването „Офанзива“ по Нова нюз....

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ
          Зареждане…
          Зареждане…
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions