      събота, 29.11.25
          Ювентус с обрат в Серия „А"

          Грандът пречупи Каляри

          Ювентус победи Каляри с 2:1 в двубой от 13-ия кръг на Серия А. 

          В 26-ата минута гостите шокиращо поведоха, след като Себастиано Еспозито бе намерен непокрит в наказателното поле от Марко Палестра и завърши атаката с прецизен удар във вратата на Матиа Перин.

          Ювентус отговори мигновенно, като още в следващата минута изравни резултата с попадение на Кенан Йълдъз.

          В 29-ата минута Елиа Каприле блесна със спасяване срещу Душан Влахович.

          „Бианконерите“ обърнаха резултата в своя полза в добавеното време на първата част, когато Пиер Калулу върна към Йълдъз. Турчинът си освободи пространство между двама играчи и преодоля Каприле с удар в долния ляв ъгъл за 2:1.

          В началото на втората част Консейсао тества рефлекса на Каприле. В 53.ата минута Теун Коопмайнерс получи пас на ръба на пеналтерията и нанесе опасен изстрел, но топката премина на сантиметри встрани.

          Елиа Каприле направи поредното си спасяване в 78-ата минута, когато спря изстрел на Консейсао да влети във вратата му.

          „Бианконерите“ заемат седмото място във временното класиране с 23 точки, а Каляри е 14-и с 11. 

