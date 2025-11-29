НА ЖИВО
          Над 800 000 украинци без ток след масиран руски ракетен удар

          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Късно в петък и в ранните часове на събота Русия извърши поредица от ракетни и дронови атаки срещу Украйна, които доведоха до мащабни прекъсвания на електрозахранването. Според украинското министерство на енергетиката над 800 000 души са останали без електричество.

          Министерството уточнява, че:
          над 500 000 потребители са без ток в Киев,
          над 100 000 – в Киевска област,
          близо 8000 – в Харковска област.

          Засегнати са още Черниговска, Сумска, Полтавска и други части на Харковска област. Екипите работят по авариите навсякъде, където условията позволяват.

          „Във всички региони на Украйна са в сила почасови графици за прекъсване на електрозахранването“, съобщава министерството, като подчертава, че в много области остават активни и графици за ограничаване на потреблението за индустрията и бизнеса.

          - Реклама -

