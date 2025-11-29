Над 800 000 украинци без ток след масиран руски ракетен удар

Късно в петък и в ранните часове на събота Русия извърши поредица от ракетни и дронови атаки срещу Украйна, които доведоха до мащабни прекъсвания на електрозахранването. Според украинското министерство на енергетиката над 800 000 души са останали без електричество.
Министерството уточнява, че: — над 500 000 потребители са без ток в Киев, — над 100 000 – в Киевска област, — близо 8000 – в Харковска област.
Засегнати са още Черниговска, Сумска, Полтавска и други части на Харковска област. Екипите работят по авариите навсякъде, където условията позволяват.
