          Наталия Киселова: Проектобюджетът за 2026 г. се преработва, а не се оттегля

          Снимка: БГНЕС
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Към настоящия момент проектобюджетът за 2026 година не е оттеглен, а подлежи на процес на преработка. Това уточнение направи бившият председател на Народното събрание Наталия Киселова в студиото на предаването „Опорни хора“.

          Според думите на Киселова, след възникналите протести, председателят на най-голямата по численост парламентарна група е изразил желание темпото на работа да бъде забавено.

          „За да може да се търси баланс на интереси между различни съсловия и социални групи, които не са доволни от заложените цифри. Eдни не са доволни, защото им се вдигат осигуровки. На други – мотивът за протеста беше, защото не им се вдигат заплатите“, поясни Киселова пред Bulgaria ON AIR.

          **Очаквано напрежение в обществото**

          Бившият председател на парламента коментира, че недоволството на гражданите има по-дълбоки корени от самите финансови параметри.

          „Протестът не беше срещу проекта за бюджет. Или поне не беше единственото основание. В обществото в последно време се натрупа сериозно напрежение и то е по различни причини. Голяма част от хората, които бяха на площада, бяха недоволни и обединени от едно – това управление не ни харесва. Напрежението е очаквано. Нормално е да има протести. Въпросът е тези протести да не са свързани само и единствено с политически провокации“, смята Киселова.

          **Диалогът в парламента**

          В отговор на въпрос на водещата Ганиела Ангелова относно ротацията ѝ като председател на Народното събрание, Киселова бе категорична, че не приема промяната емоционално.

          „Място за обида няма. Разбирането – и моето лично, и на нашата парламентарна група, е, че НС трябва да се върне към нормалното си функциониране и аз показах, че с диалог с всички парламентарни групи функционирането на парламента е възможно“, заключи тя.

