Орбан: Украйна трябва отново да стане буфер между Русия и НАТО

Унгарският премиер Виктор Орбан заяви в интервю за германския „Велт ам Зонтаг“, че единственото устойчиво решение на войната е Украйна да възстанови ролята си на неутрална буферна държава между Русия и НАТО. По думите му именно такава позиция е гарантирала сигурност и стратегически баланс в Европа преди конфликта.

Орбан подчерта, че бъдещите граници и статутът на Украйна трябва да бъдат договорени на мирна конференция, а НАТО и Русия да се споразумеят за размера и въоръжението на украинските сили, като дадат гаранции, че няма да се стремят да поставят буферната зона под собствен контрол.

Премиерът определи като „реалистичен“ 28-точковия американски мирен план, като заяви, че времето работи в полза на Русия и че проточването на конфликта ще доведе до още повече загуби за Украйна. Според него единствената алтернатива би била изпращането на натовски войски, което би означавало „широкомащабна европейска война“.

Орбан коментира, че твърденията за финансиране на войната с „руски средства“ са илюзия:

„Всяко евро, похарчено за подкрепа на Украйна, е изцяло платено от европейците.“



Той настоя за възобновяване на преговорите между Европа и Русия, сключване на ново споразумение за контрол на въоръженията и укрепване на европейските отбранителни способности.

Унгарският лидер засегна и темата за антисемитизма, заявявайки, че миграцията внася значителни рискове – включително антисемитизъм, хомофобия и патриархални възгледи. Той подчерта, че Унгария поддържа политика на нулева толерантност към антисемитизма и не приема мигранти, дори това да означава глоби от ЕС. Според него това гарантира спокойно и сигурно съществуване на еврейската общност в страната.