Оскар Пиастри ще потегли от челото на спринта в Катар

Оскар Пиастри напомни за себе си, печелейки спринтовата квалификация за Гран При на Катар.

В Лусаил един от претендентите за световната титла, който беше най-бърз и в единствената свободна тренировка, изпревари Джордж Ръсел (Мерцедес) и съотборника си и лидер в генералното класиране при пилотите Ландо Норис.

В топ 10 се наместиха още Фернандо Алонсо (Астън Мартин), Юки Цунода и Макс Верстапен (Ред Бул), който завърши шести, Кими Антонели (Мерцедес), Карлос Сайнц (Уилямс), Шарл Льоклер (Ферари) и Александър Албон (Уилямс).

Спринтът в Катар започва в 16 часа българско време. По-късно тази вечер предстои и квалификацията, а състезанието за Голямата награда на Катар е в неделя от 18:00 часа.