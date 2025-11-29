НА ЖИВО
          Оскар Пиастри ще потегли от челото на спринта в Катар

          Краткото състезание започва в 16 часа българско време

          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Оскар Пиастри напомни за себе си, печелейки спринтовата квалификация за Гран При на Катар.

          В Лусаил един от претендентите за световната титла, който беше най-бърз и в единствената свободна тренировка, изпревари Джордж Ръсел (Мерцедес) и съотборника си и лидер в генералното класиране при пилотите Ландо Норис.

          В топ 10 се наместиха още Фернандо Алонсо (Астън Мартин), Юки Цунода и Макс Верстапен (Ред Бул), който завърши шести, Кими Антонели (Мерцедес), Карлос Сайнц (Уилямс), Шарл Льоклер (Ферари) и Александър Албон (Уилямс).

          Спринтът в Катар започва в 16 часа българско време. По-късно тази вечер предстои и квалификацията, а състезанието за Голямата награда на Катар е в неделя от 18:00 часа. 

