Пеевски поиска КЕВР да спре планираното поскъпване на водата от 1 януари

Лидерът на ДПС и парламентарната група „ДПС–Ново начало“ Делян Пеевски призова Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) да прекрати процедурата за планираното увеличение на цените на ВиК услугите от 1 януари 2026 г. Според него заложеното средно поскъпване от над 2,62% ще нанесе удар върху доходите на хората и закономерно ще доведе до обществено недоволство.

Пеевски подчерта, че решението на регулатора идва след година, в която близо половин милион души са засегнати от безводие, хиляди са излезли на протести, а работата по укрепване на инфраструктурата изостава сериозно.

Той припомни, че общите водни загуби надвишават 60% за пета поредна година, а инвестиционните планове на много ВиК оператори не се изпълняват.



Лидерът на ДПС настоя КЕВР:

— да спре процедурата за увеличение на цените,

— да съобрази ценообразуването с новия Закон за водите, който предстои да бъде приет,

— да проведе консултации с ВиК холдинга и да оцени реалното изпълнение на инвестиционните програми.

Пеевски предупреди, че ако Комисията не промени курса,

„ще атакуваме в съда поскъпването на водата“,

като припомни успешното съдебно оспорване на решението на СОС за увеличаване на цените за паркиране в София, определено от Административния съд като нищожно.

Той подчерта, че всички институции имат отговорността да ограничат натиска на растящите цени върху хората, особено в годината на ключовата трансформация към еврозоната: