НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 29.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Пеевски поиска КЕВР да спре планираното поскъпване на водата от 1 януари

          1
          56
          Снимка: БГНЕС
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Лидерът на ДПС и парламентарната група „ДПС–Ново начало“ Делян Пеевски призова Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) да прекрати процедурата за планираното увеличение на цените на ВиК услугите от 1 януари 2026 г. Според него заложеното средно поскъпване от над 2,62% ще нанесе удар върху доходите на хората и закономерно ще доведе до обществено недоволство.

          - Реклама -

          Пеевски подчерта, че решението на регулатора идва след година, в която близо половин милион души са засегнати от безводие, хиляди са излезли на протести, а работата по укрепване на инфраструктурата изостава сериозно.

          Той припомни, че общите водни загуби надвишават 60% за пета поредна година, а инвестиционните планове на много ВиК оператори не се изпълняват.

          Лидерът на ДПС настоя КЕВР:
          — да спре процедурата за увеличение на цените,
          — да съобрази ценообразуването с новия Закон за водите, който предстои да бъде приет,
          — да проведе консултации с ВиК холдинга и да оцени реалното изпълнение на инвестиционните програми.

          Пеевски предупреди, че ако Комисията не промени курса,

          „ще атакуваме в съда поскъпването на водата“,
          като припомни успешното съдебно оспорване на решението на СОС за увеличаване на цените за паркиране в София, определено от Административния съд като нищожно.

          Той подчерта, че всички институции имат отговорността да ограничат натиска на растящите цени върху хората, особено в годината на ключовата трансформация към еврозоната:

          „Държавата трябва да бъде партньор и подкрепа, за да се случи този преход по най-добрия начин за хората.“

          Лидерът на ДПС и парламентарната група „ДПС–Ново начало“ Делян Пеевски призова Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) да прекрати процедурата за планираното увеличение на цените на ВиК услугите от 1 януари 2026 г. Според него заложеното средно поскъпване от над 2,62% ще нанесе удар върху доходите на хората и закономерно ще доведе до обществено недоволство.

          - Реклама -

          Пеевски подчерта, че решението на регулатора идва след година, в която близо половин милион души са засегнати от безводие, хиляди са излезли на протести, а работата по укрепване на инфраструктурата изостава сериозно.

          Той припомни, че общите водни загуби надвишават 60% за пета поредна година, а инвестиционните планове на много ВиК оператори не се изпълняват.

          Лидерът на ДПС настоя КЕВР:
          — да спре процедурата за увеличение на цените,
          — да съобрази ценообразуването с новия Закон за водите, който предстои да бъде приет,
          — да проведе консултации с ВиК холдинга и да оцени реалното изпълнение на инвестиционните програми.

          Пеевски предупреди, че ако Комисията не промени курса,

          „ще атакуваме в съда поскъпването на водата“,
          като припомни успешното съдебно оспорване на решението на СОС за увеличаване на цените за паркиране в София, определено от Административния съд като нищожно.

          Той подчерта, че всички институции имат отговорността да ограничат натиска на растящите цени върху хората, особено в годината на ключовата трансформация към еврозоната:

          „Държавата трябва да бъде партньор и подкрепа, за да се случи този преход по най-добрия начин за хората.“

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          Танкерът „Вират“ бе ударен повторно от морски дрон в Черно море

          Георги Петров -
          Турското министерство на транспорта съобщи, че един от двата празни петролни танкера, пострадали от експлозии в Черно море в петък вечер, е бил атакуван...
          Общество

          Трима пациенти получиха шанс за нов живот след донорска ситуация в „Пирогов“

          Георги Петров -
          Трима души получиха втори шанс благодарение на благородното решение на семейството на 59-годишен мъж, чиито органи бяха дарени след настъпила донорска ситуация в УМБАЛСМ...
          Политика

          Радев: Оттеглянето на бюджета е „гражданска победа“

          Георги Петров -
          Президентът Румен Радев поздрави всички граждани, които „надигат глас“ срещу поведението на част от народните представители и напомнят, че „България е и ще бъде...

          1 коментар

          1. Пеески никога не иска! Той заповядва! Иначе ще седне на лицето на този, който не слуша неговата воля!

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions