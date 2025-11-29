Пеевски поиска КЕВР да спре планираното поскъпване на водата от 1 януари

Лидерът на ДПС и парламентарната група „ДПС–Ново начало“ Делян Пеевски призова Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) да прекрати процедурата за планираното увеличение на цените на ВиК услугите от 1 януари 2026 г. Според него заложеното средно поскъпване от над 2,62% ще нанесе удар върху доходите на хората и закономерно ще доведе до обществено недоволство.
Пеевски подчерта, че решението на регулатора идва след година, в която близо половин милион души са засегнати от безводие, хиляди са излезли на протести, а работата по укрепване на инфраструктурата изостава сериозно.
Лидерът на ДПС настоя КЕВР: — да спре процедурата за увеличение на цените, — да съобрази ценообразуването с новия Закон за водите, който предстои да бъде приет, — да проведе консултации с ВиК холдинга и да оцени реалното изпълнение на инвестиционните програми.
Пеевски предупреди, че ако Комисията не промени курса,
Той подчерта, че всички институции имат отговорността да ограничат натиска на растящите цени върху хората, особено в годината на ключовата трансформация към еврозоната:
