Полша вдигна изтребители заради руските удари по Украйна

Полша активира свои военни самолети в отговор на интензивните руски атаки срещу цели на територията на Украйна. Това съобщи Оперативното командване на полската армия, цитирано от местни и международни медии.
В публикация в X командването уточни:
Около час след началото на операцията полските въоръжени сили съобщиха, че действията са прекратени и изтребителите са се върнали на базите си.
Рано сутринта на 29 ноември в цяла Украйна беше обявена въздушна тревога, след като Русия започна нови ракетни и дронови удари.
