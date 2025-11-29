Полша вдигна изтребители заради руските удари по Украйна

Полша активира свои военни самолети в отговор на интензивните руски атаки срещу цели на територията на Украйна. Това съобщи Оперативното командване на полската армия, цитирано от местни и международни медии.

- Реклама -

В публикация в X командването уточни:

„Поради ударите на Руската федерация по цели на украинска територия, военни самолети действат в полското въздушно пространство. Изтребители са вдигнати в действие, а наземните системи за ПВО и радарно наблюдение са приведени в пълна бойна готовност.“



Около час след началото на операцията полските въоръжени сили съобщиха, че действията са прекратени и изтребителите са се върнали на базите си.

Рано сутринта на 29 ноември в цяла Украйна беше обявена въздушна тревога, след като Русия започна нови ракетни и дронови удари.