      събота, 29.11.25
          Полша вдигна изтребители заради руските удари по Украйна

          Снимка: БГНЕС
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Полша активира свои военни самолети в отговор на интензивните руски атаки срещу цели на територията на Украйна. Това съобщи Оперативното командване на полската армия, цитирано от местни и международни медии.

          В публикация в X командването уточни:

          „Поради ударите на Руската федерация по цели на украинска територия, военни самолети действат в полското въздушно пространство. Изтребители са вдигнати в действие, а наземните системи за ПВО и радарно наблюдение са приведени в пълна бойна готовност.“

          Около час след началото на операцията полските въоръжени сили съобщиха, че действията са прекратени и изтребителите са се върнали на базите си.

          Рано сутринта на 29 ноември в цяла Украйна беше обявена въздушна тревога, след като Русия започна нови ракетни и дронови удари.

