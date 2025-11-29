НА ЖИВО
          Протести блокираха и отложиха конгреса на новото младежко крило на AfD

          Алтернатива за Германия
          Alternative für Deutschland / Алтернатива за Германия Снимка: tagesschau.de
          Планираната за събота учредителна среща на новото младежко крило на крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ (AfD) беше отложена, след като хиляди протестиращи блокираха достъпа до мястото на събитието в град Гисен.

          Протестни групи, сред които организацията „Resist“, съобщиха, че са блокирали няколко ключови маршрута към конгресната зала и са събрали около 15 000 души. Полицията беше в готовност от ранните часове. Срещата на AfD, насрочена за 10:00 ч., не беше започнала и в 11:30 ч., като говорителят на партията Михаел Пфалцграф призна, че протоколите са спрени „поради протестите“.

          На форума трябваше да бъдат избрани ръководството, уставът, името и логото на новата младежка структура, която ще замени разпуснатата „Млада алтернатива“ – обявена от германските разузнавателни служби за екстремистка организация. Разпускането ѝ от страна на AfD имаше за цел да предотврати евентуална забрана.

          Крайнодясната, антиимигрантска партия AfD стана основна опозиция на изборите през февруари, достигайки рекордните над 20% подкрепа, и се стреми към нови успехи на предстоящите регионални избори, особено в източните провинции.

          „Младата алтернатива“ неведнъж е попадала в скандали, включително заради расистки скандирания и връзки с неонацистки групи — фактори, довели до нейното разпускане.

