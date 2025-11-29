Протести блокираха и отложиха конгреса на новото младежко крило на AfD

Планираната за събота учредителна среща на новото младежко крило на крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ (AfD) беше отложена, след като хиляди протестиращи блокираха достъпа до мястото на събитието в град Гисен.

Протестни групи, сред които организацията „Resist“, съобщиха, че са блокирали няколко ключови маршрута към конгресната зала и са събрали около 15 000 души. Полицията беше в готовност от ранните часове. Срещата на AfD, насрочена за 10:00 ч., не беше започнала и в 11:30 ч., като говорителят на партията Михаел Пфалцграф призна, че протоколите са спрени „поради протестите“.

На форума трябваше да бъдат избрани ръководството, уставът, името и логото на новата младежка структура, която ще замени разпуснатата „Млада алтернатива“ – обявена от германските разузнавателни служби за екстремистка организация. Разпускането ѝ от страна на AfD имаше за цел да предотврати евентуална забрана.

Крайнодясната, антиимигрантска партия AfD стана основна опозиция на изборите през февруари, достигайки рекордните над 20% подкрепа, и се стреми към нови успехи на предстоящите регионални избори, особено в източните провинции.

„Младата алтернатива“ неведнъж е попадала в скандали, включително заради расистки скандирания и връзки с неонацистки групи — фактори, довели до нейното разпускане.