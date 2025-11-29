Радев: Оттеглянето на бюджета е „гражданска победа“

Президентът Румен Радев поздрави всички граждани, които „надигат глас“ срещу поведението на част от народните представители и напомнят, че „България е и ще бъде демокрация“. Коментарът си той направи пред журналисти, след като правителството обяви оттеглянето на проектобюджета.

Радев определи решението като „гражданска победа“ и подчерта, че според него предложението за бюджет е било тревожен сигнал:

„Този бюджет е предупреждение за това, което ни очаква в еврозоната, където влизаме прибързано и с антиевропейско управление“.



Президентът отправи остра критика към управляващите, като заяви, че докато финансите на държавата са под контрола на „коалиция ‘Магнитски’“, средствата ще продължат да изтичат към „техните тартори“, а бизнесът и гражданите ще бъдат притискани.

„Парите ще пълнят джобовете на техните тартори, ще отиват за частни фалкони, бизнесът ще бъде притискан, а младите ще търсят работа зад граница“, заяви държавният глава.



Радев подчерта, че според него общественият натиск е показал силата си и ще продължава да бъде ключов фактор за опазване на демократичните принципи.



