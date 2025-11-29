Радев: Оттеглянето на бюджета е „гражданска победа“

Президентът Румен Радев поздрави всички граждани, които „надигат глас“ срещу поведението на част от народните представители и напомнят, че „България е и ще бъде демокрация“. Коментарът си той направи пред журналисти, след като правителството обяви оттеглянето на проектобюджета.
- Реклама -
Радев определи решението като „гражданска победа“ и подчерта, че според него предложението за бюджет е било тревожен сигнал:
Президентът отправи остра критика към управляващите, като заяви, че докато финансите на държавата са под контрола на „коалиция ‘Магнитски’“, средствата ще продължат да изтичат към „техните тартори“, а бизнесът и гражданите ще бъдат притискани.
Радев подчерта, че според него общественият натиск е показал силата си и ще продължава да бъде ключов фактор за опазване на демократичните принципи.
Президентът Румен Радев поздрави всички граждани, които „надигат глас“ срещу поведението на част от народните представители и напомнят, че „България е и ще бъде демокрация“. Коментарът си той направи пред журналисти, след като правителството обяви оттеглянето на проектобюджета.
- Реклама -
Радев определи решението като „гражданска победа“ и подчерта, че според него предложението за бюджет е било тревожен сигнал:
Президентът отправи остра критика към управляващите, като заяви, че докато финансите на държавата са под контрола на „коалиция ‘Магнитски’“, средствата ще продължат да изтичат към „техните тартори“, а бизнесът и гражданите ще бъдат притискани.
Радев подчерта, че според него общественият натиск е показал силата си и ще продължава да бъде ключов фактор за опазване на демократичните принципи.