Рибен фест 2025 ще обиколи Варна, Бургас и София

Министерството на земеделието и храните подготвя Национален рибен фест 2025 – мащабно събитие, насочено към популяризиране на рибата, рибните продукти и работата на българските рибари, производители и преработватели. Инициативата ще се проведе в три последователни еднодневни издания във Варна, Бургас и София, като цели да доближи хората до рибарския сектор по достъпен и преживелищен начин.

Първият ден от фестивала е на 29 ноември 2025 г. на Морска гара – Варна. На следващия ден, 30 ноември 2025 г., домакин ще бъде Бургас, където събитието ще се проведе в рибарското селище „Ченгене скеле“. Финалното издание е планирано за 5 декември 2025 г. в София, на площад „Гина Кунчева“, непосредствено преди Никулден.

Фестът е подготвен за посетители от всички възрасти. За най-малките са организирани образователни ателиета, творчески работилници и забавни игри, които по интерактивен начин ще ги запознаят с морето и неговите обитатели. В програмата за възрастни са включени лекции и демонстрации, свързани със здравословното хранене, устойчивото рибарство и разпознаването на качествени рибни продукти.

Специално внимание е отделено на кулинарната част. В зоната за готвене гостите ще могат да наблюдават майсторски демонстрации на живо, а в ресторантската зона „Вкусът на морето“ ще опитват рибни ястия, предлагани на себестойност.

„Нашата цел е да изградим достъпна, вдъхновяваща и информираща среда, която да насърчи доверието към рибарския сектор и по-честата консумация на риба в семействата“, подчертават организаторите.



Фестивалът има за задача не само да представи богатството на българските морски и вътрешни водни ресурси, но и да стимулира потреблението на риба, да подпомогне рибарските общности и да засили връзката между производители и потребители.



