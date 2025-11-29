САЩ под критики заради повторен удар по наркокораб

Американските военни са нанесли втори удар по кораб в Карибско море, за който се смята, че е превозвал наркотици, като при последвалата атака са били убити и оцелели от първоначалната ракетна атака. Информацията беше разпространена в петък от редица американски медии, включително Washington Post и CNN, които се позовават на неназовани източници, участващи в операцията.

- Реклама -

Според публикациите войските са действали след получена директива от министъра на отбраната на САЩ Пийт Хегсет, според която всички на борда е трябвало да бъдат ликвидирани.

„Заповедта беше да се убият всички“, твърди един от източниците, цитиран от Washington Post.



Предполагаемият инцидент е станал на 2 септември, в рамките на първата публично разкрита атака от серия удари срещу кораби в Карибите и източната част на Тихия океан. Вашингтон поддържа, че плавателните съдове са били част от мрежи за международен наркотрафик, но до момента администрацията на текущия президент на Америка Доналд Тръмп не е предоставила доказателства в подкрепа на тези твърдения. Данни, цитирани от AFP, показват, че кампанията е довела до смъртта на най-малко 83 души.

Според Washington Post американските войски са забелязали двама оцелели, държащи се за горящия корпус на кораба, след което са нанесли втори удар. По-късно протоколите са били променени и сега изискват спасяване на всички оцелели, когато това е възможно.

CNN посочва, че не е ясно дали Хегсет е бил информиран за наличието на оцелели преди да бъде извършено повторното нападение. За случая първоначално е съобщило изданието The Intercept още на 10 септември.

В петък Хегсет заяви в социалните мрежи, че „текущите операции в Карибите са законни както съгласно американското, така и съгласно международното право“, като определи публикациите като „фалшиви новини“. Той обаче не спомена конкретно атаката от 2 септември.

Министерството на правосъдието на САЩ също защити действията, твърдейки, че ударите са в съответствие със законите за въоръжените конфликти. Според Пентагона Съединените щати се намират във „въоръжен конфликт“ с латиноамерикански наркокартели, които са определени като терористични групи, а задържаните или убити на море са описвани като „незаконни бойци“.

Докладът идва на фона на растящо политическо напрежение във Вашингтон. Демократични конгресмени публикуваха видеоклип, в който напомнят на военните, че имат право да отказват незаконни заповеди. Без да посочва конкретни случаи, Доналд Тръмп нарече групата законодатели „предатели“.

Върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк настоя за пълно разследване, като заяви, че има „силни доказателства“, че атаките може да представляват извънсъдебни убийства.