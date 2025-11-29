НА ЖИВО
          СДВР конфискува над 12 000 флакона с райски газ при специализирана акция в София

          Над 12 000 флакона и капсули с райски газ бяха иззети при съвместна специализирана полицейска операция на отдел „Икономическа полиция“ и Първо районно управление в столицата. Това съобщи зам.-директорът на „Икономическа полиция“ към СДВР Кристиян Костов. Мащабното количество е открито в склад в София, като акцията е реализирана след оперативно-издирвателни мероприятия, продължили около един месец.

          Според данните на разследващите, стоката е била предназначена както за разпространение на вътрешния пазар, така и за международен трафик. Основният канал за пласиране обаче остават питейните и увеселителните заведения. Кристиян Костов определи заловеното количество като едно от най-големите от началото на годината и уточни, че реализацията влиза в „топ 5“ на успешните акции за 2025 г.

          В рамките на операцията е задържано едно лице. По първоначална информация мъжът има предходни криминални прояви. В момента се изяснява и собствеността на наетия склад, в който са открити веществата.

          Зам.-директорът на „Икономическа полиция“ подчерта, че органите на реда извършват ежедневен мониторинг на веригите за доставки към заведенията. Предстои назначаването на съответните експертизи за изследване на съдържанието на иззетите флакони. Този процес изисква технологично време, след което в координация с другите контролни органи ще бъде взето решение как да се процедира с конфискуваната стока.

