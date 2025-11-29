НА ЖИВО
          Си Дзинпин поиска по-строг контрол над интернет платформите и блогърите

          Си Дзинпин и Доналд Тръмп
          Си Дзинпин и Доналд Тръмп
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Китайският лидер Си Дзинпин призова за рязко засилване на надзора върху интернет платформите, блогърите и инфлуенсърските агенции, обещавайки да „се справи решително“ с онлайн злоупотребите и да гарантира „чисто киберпространство“. Изявлението идва след поредица от санкции срещу големи социални мрежи в страната.

          Според държавните медии Си е наредил създаването на дългосрочен механизъм за интернет управление, включително по-строг контрол върху съдържанието в социалните мрежи и по-твърди мерки срещу това, което Пекин определя като подривно, вулгарно или вредно.

          „Трябва да се осмелим да извадим меча срещу онлайн хаоса и да разбием веригите на интереси, които го подхранват“, заяви Си, цитиран от китайската държавна телевизия.

          Лидерът настоя платформите, блогърите и MCN агенциите да носят социална отговорност и да разпространяват „позитивно съдържание“. Той също така подчерта новите рискове, свързани с изкуствения интелект, големите данни и защитата на лична информация, и разпореди подобряване на механизмите за мониторинг и реагиране на заплахи.

          През септември китайските регулатори предприеха мерки срещу приложения като Jinri Toutiao (ByteDance) и UCWeb (Alibaba) заради „вредно съдържание“. Паралелно започна двумесечна кампания за ограничаване на онлайн насилие, език на омразата и „порочни течения“.

          Други популярни платформи – Weibo, Kuaishou и Xiaohongshu – също бяха санкционирани заради пропуски в модерирането. Санкциите включват разпити, предупреждения, срокове за отстраняване на нарушения и възможни по-тежки наказания за отговорните лица.

          Изявлението на Си потвърждава засилващия се курс на Пекин към още по-твърд контрол върху дигиталната среда и инфлуенсърската култура.

