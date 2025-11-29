Симеон Николов продължава да мачка в Русия, тимът му записа девета поредна победа

Световният вицешампион с България Симеон Николов и неговият Локомотив Новосибирск надвиха категорично Оренбуржие Оренбург с 3:0 (25:17, 25:17, 25:19) гейма като домакин.

Николов изигра поредния си силен мач за „железничарите“.

Той завърши с четири точки за победата, която е девета за Локомотив от началото на сезона.

Тимът от Новосибирск остава лидер в класирането на руската Суперлига с 27 точки, една повече от Зенит Казан.