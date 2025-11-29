Танкерът „Вират“ бе ударен повторно от морски дрон в Черно море

Турското министерство на транспорта съобщи, че един от двата празни петролни танкера, пострадали от експлозии в Черно море в петък вечер, е бил атакуван отново рано в събота. Става дума за танкера „Вират“, който според властите е бил поразен от безпилотен морски кораб.

В публикация в X министерството уточнява:

„‘Вират’, за който по-рано беше съобщено, че е атакуван от безпилотни морски кораби на около 35 морски мили от бреговата линия на Черно море, е бил атакуван повторно рано тази сутрин.“



Щетите са описани като „незначителни“, нанесени по дясната страна на корпуса, а 20-членният екипаж е невредим.

Два танкера – две експлозии

В петък вечерта Анкара потвърди, че танкерите „Вират“ и „Кайрос“ са подали сигнали за експлозии в различни части на Черно море.

Инцидентът с „Кайрос“ е станал около 15:00 GMT, след което избухнал пожар и 25-членният екипаж е бил евакуиран. Корабът се е намирал на около 100 км източно от входа на Босфор в Черно море.

„Вират“ е бил ударен по-късно същата вечер, когато се е намирал на около 400 км по-на изток, според данни от платформата VesselFinder.

Причината за атаките – все още неясна

Министърът на транспорта Абдулкадир Уралоглу посочи, че и двата танкера са били засегнати от „външен удар“, като не изключи нито една хипотеза:

„Корабът може да е бил ударен от мина, ракета, дрон или безпилотен подводен апарат.“



Това е първото официално потвърждение от турските власти, че при поне един от инцидентите става дума за атака с морски дрон, на фона на все по-напрегнатата обстановка в Черно море.



